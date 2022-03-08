馬來西亞政府8日宣布4月1日起重啟國門，開放外籍旅客入境免隔離。馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）表示：「我希望這項決定能刺激國內經濟、振興觀光業。」馬來西亞政府將和泰國、柬埔寨及其他尚未完全開放邊境的國家建立疫苗接種者旅遊走廊（VTL），讓來自這些國家的旅客入境免隔離。