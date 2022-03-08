馬來西亞 4月開放邊境 22:422022/03/08 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞政府8日宣布4月1日起重啟國門，開放外籍旅客入境免隔離。馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）表示：「我希望這項決定能刺激國內經濟、振興觀光業。」馬來西亞政府將和泰國、柬埔寨及其他尚未完全開放邊境的國家建立疫苗接種者旅遊走廊（VTL），讓來自這些國家的旅客入境免隔離。 在地設計 進軍東南亞市場 桃園300戶社宅 3成保留給國軍 #馬來西亞 #開放邊境 #馬來西亞政府 #入境免隔離 #國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國家住都中心桃園首案社宅開工動土 17:212022/03/07 區域情報-桃園 桃園首案社宅開工 照顧國軍夥伴 17:402022/03/07 財經 馬來西亞4月起重開邊境 完整接種者入境免隔離 21:552022/03/08 國際 俄烏衝擊能源市場 中國稱總體可控 04:102022/03/08 話題觀察 《國際產業》訂房網認開放步調慢 亞太旅遊復甦大不易 18:052022/03/08 財經 韓進快評》援助烏克蘭 低調點 10:502022/03/08 快評 群體免疫高國家 學者籲放寬檢疫 04:102022/03/08 生活新聞 北市府成立大數據中心遭質疑 柯文哲：公開透明讓大家檢視 14:572022/03/07 政治 沒人負政治責任 藍：蔡政府政務官真好當 04:102022/03/08 政治要聞 俄把台列「不友好國家地區」 網笑翻：這國家都不敢做的 20:392022/03/07 政治 普丁：任何國家設烏克蘭禁飛區 莫斯科視同參戰 08:242022/03/06 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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