樂高去年營收成長27％ 22:422022/03/08 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂高8日公布去年營收成長27％至553億丹麥克朗（約81.1億美元），原因除了各地解封消費者重返門市消費之外，去年樂高在中國快速展店也激勵營收成長，但樂高預期今年營收成長率回到個位數百分比。發言人表示：「過去兩年締造的驚人成長相當罕見。今年的5％成長率就玩具業而言依舊強大，也是長久之計。」 晨暉去年創三高 擬配息4.35元 集雅社 去年每股賺3.2元 #樂高 #營收成長 #去年 #解封 #丹麥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯合再生2月營收15.4億元 年增125.6％ 16:142022/03/08 財經 元山去年營收、獲利攻頂 配息2.2元創高 20:432022/03/08 財經 瀧澤科去年EPS創三年新高 配發現金股利1.5元 19:332022/03/08 財經 和潤去年獲利創新高 擬配息4.2元 20:132022/03/08 財經 恩德去年EPS 1.14元攀十年高 配息0.1元 19:252022/03/08 財經 佳世達去年營收獲利 十年最佳 04:102022/03/08 產業．科技 《半導體》家登上季、去年獲利齊登次高 去年H2擬配息2元 08:082022/03/08 財經 豬肉去年出口大減 農委會：國內需求增 04:102022/03/08 生活新聞 MCU需求旺 新唐2月營收亮眼 04:102022/03/08 證券．權證 明泰董事長黃文芳：樂看今年重回成長 19:132022/03/08 財經 達方去年每股盈餘4.09元 配發3元股息 16:572022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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