樂高8日公布去年營收成長27％至553億丹麥克朗（約81.1億美元），原因除了各地解封消費者重返門市消費之外，去年樂高在中國快速展店也激勵營收成長，但樂高預期今年營收成長率回到個位數百分比。發言人表示：「過去兩年締造的驚人成長相當罕見。今年的5％成長率就玩具業而言依舊強大，也是長久之計。」