看準台灣人長壽的保健商機，加捷生醫今（8）日推出「牛樟芝菌絲體」系列新產品，包括「犇牛樟芝菌絲體精粹」與「Antromaxo牛樟芝菌絲體膠囊」兩款新品；Antromax牛樟芝菌絲體是全球唯一通過美國食品藥物管理局(FDA)認證的新膳食原料(NDI)，是目前國際上最高安全性的生樟芝保健原料，採用獨創尃利的固態發酵製程技術，不僅達到保育及永續目標，還可提供國人經濟、安全的保健功效，Antromax牛樟芝菌絲體膠囊的護肝功效更獲國家健康食品認證。

根據資料顯示，牛樟芝是台灣特有的藥用真菌，富含三萜類、樟芝酸、多醣體、超氧岐化酶與腺苷等活性成分，有森林中的紅寶石之美稱，一般寄生在台灣山區海拔450至2000公尺問的牛樟樹，生長缓慢又稀少，十分珍貴。

野生的牛樟芝採集過程中容易產生雜菌汙染和重金屬殘留的疑慮，加捷與綠茵生技攜手合作，捨棄傳統的椴木培養方式，改用固態技術培養，這項培養技術並獲得美國、日本、韓國等多國專利以及國際獎項肯定，以最嚴謹的原料與生產方式，提供讓消費者能夠放心服用的產品。

加捷生醫總經理曾茗絹表示，秉持「守護全家人健康」理念，為經常應酬交際、熬夜加班、體力疲憊的消費者，提供最佳行動續航力的產品，在考慮到服用的方便性，推出易於攜帶飲用的隨身包和膠囊，支援需要體力補給與生活過勞的民眾。

曾茗絹以隨身包的「犇牛樟芝菌絲體精粹」為例，如行動電源般快速補充能量，適合工作工時長、壓力大、加班應酬的上班族，生產技術讓苦味感降低、清爽順口，應酬前30分鐘食用提升續電力，應酬後食用可以快速恢復精神。

曾茗絹進一步表示，加捷在疫情期間推出奈米銀系列產品，除了照顧國人健康外，連毛小孩的安全也都考慮到，未來會持續推出適合國人的保健產品，成為守護全家人健康的好朋友。