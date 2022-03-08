「具大戀」舊情復燃甚至結為連理，具俊曄保存大S（徐熙媛）手機號碼20年，這份心意在38婦女節的網路掀起一陣跟風，女性們紛紛自曝手機號碼用了多久，怎麼還沒盼到昔日男神打電話來？有時日久深情不如一見鍾情，具俊曄與大S當年在娛樂百分百初見面，當時的畫面已能看出雙方剛認識的放電火花。

1998年8月18日，「酷龍」二人組初次造訪大小S主持的《娛樂百分百》，兩姊妹先用「安妞哈誰唷」打招呼，然後馬上用韓語說：「喔！好帥喔！」逗得兩位男神當場哈哈大笑，第一擊破冰成功；大小S也教酷龍中文，得知他們只會「你好嗎？」，小S（徐熙娣）機不可失馬上大推：「『我愛妳』是一句很重要的話耶！」酷龍也隨即教給她們：「莎郎哈米達（我愛妳）」，這將是兩人日後感情交流重要的通關密語。

（影片來源取自《八大電視娛樂百分百 》若有移除請見諒）

1998年10月12日的《娛樂百分百》，大小S聊到擔任酷龍「Clone歌友會」主持人，大S說：「最精彩的就是那個光頭（具俊曄）在台上把衣服撕成兩半，然後丟到台下去那一段」，她在後台看到這一幕，差點要衝過去跟歌迷搶那件衣服；除說明二人組的造訪已經在台掀起酷龍旋風，也看出大S對具俊曄這位猛男帥光頭著迷不已。

隔天的10月13日酷龍又上《娛樂百分百》，小S問到具俊曄有沒有打算在台灣交一個女朋友？具俊曄聽了當場點頭說他願意，大S也隨即雀躍發問：「喜歡什麼樣類型的台灣女生呢？（小S：除了時髦之外）」，具俊曄說是「聰明善良的」，大S馬上自虧說：「我輸了！」然後做起心理測驗，具俊曄選了紅唇圖形，箭頭指向揭開照片竟是大小S！可見雙方的緣份在剛結識就心有靈犀。

一個月後的11月18日，大小S人已經在韓國作客，由酷龍當東道主帶兩姊妹遊玩，只見具俊曄一身鵝黃POLO衫弄起茶包，坐在他旁邊的正是在撩頭髮的大S，雖然白色背心映襯出當年的膚色，曾被好友吳佩慈吐嘈「黑肉底」，但清純可人的模樣也許正打中了具俊曄的心；大S還趁機對鏡頭做了一個瞪眼咬的俏皮表情，彷彿在預告不放過眼前的歐巴，並不時對觀眾誇讚具俊曄「好帥喔！」。

隔年4月2日，姊妹倆在節目上大推酷龍新出的寫真集，她們綁著春麗雙包包頭似乎在辦睡衣主題趴，翻開寫真集馬上看到具俊曄全裸的正背面養眼畫面，小S羞得大喊：「天吶！他沒穿內褲吧？」大S覺得理所當然地說：「全身脫光光啊！露太多」，不知道當時是否已曾近距離親眼看過具俊曄的猛男身材？

5月10日小S問具俊曄是否會留一輩子光頭？酷龍兩人頻頻點頭，具俊曄還說他的小孩也要變成光頭，大S搞笑問說：「那老婆要不要也光頭呢？」具俊曄聽了也搞笑回應：「也光頭（用手比）」，逗得小S大笑，還說一家三口光頭手牽手，大S笑說：「實在太另類了！」不過她當時可能沒想到，自己現在是得思考要不要搞怪到理一次光頭的女主角？