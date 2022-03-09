台灣壽險業財力及膽子都「厚」，包下近一半的俄羅斯公債？壽險公會8日第三度發文回擊外界對壽險業投資俄債的「誤解」，強調羅斯流通在外非盧布計價的公債總金額約395億美元(約新台幣1.1兆元)，流通在外的俄羅斯美元公司債則約608億美元(約新台幣1.7兆元，兩者合計共約新台幣2.8兆元，台灣壽險業投資俄羅斯債券總金額新台幣1,382億元，僅約占俄羅斯外幣債券發行餘額約5％。

壽險公會三度回應，不外乎是俄烏開戰前，誰也無法預料會有戰爭、且俄羅斯債券在被制裁前仍是投資等級債券且被列入多個國際投資指數；目前情況仍持續變化，並不是用主觀認定或情緒性認定投資損失；最後是1,382億元的投資額度，僅占俄國流通在外債券的5％，全世界不是只有台灣壽險業有投資俄國債券。

壽險公會8日第三度回應外界對投資俄債的批評，一是債券的預期信用損失，應要依循會計公報及各壽險公司損失認列辦法，當發生信用風險顯著增加或具客觀減損證據時，依債券存續期間合理估計損失金額。其評估方式及認列金額皆須依循會計原則並與會計師充份討論，以確保符合會計公報精神允當認列。

二是近期國際局勢多變且消息紛陳，包括俄羅斯因國際制裁及資金凍結引發無法履行債務的疑慮，導致信評機構相繼調降俄羅斯主權評等，以及俄羅斯央行發布行政命令，擬以盧布履行對外國投資者相關債務，或將使投資人部分信用風險轉換成匯率風險，但相關措施及執行細節迄今尚未明朗。

現行流通在外俄羅斯美元債券在特殊狀況下，是否允許發行人改以包含盧布在內的其他貨幣履行債券，須回歸個別債券的發行規範而定，其具體影響將待後續釐清並評估而定。壽險業依據市場變化情形評估預期信用損失，持續更新巿場資訊，據以取得客觀證據，並經會計師核閱後，以允當認列可能損失。各公司將踐行內部相關程序，提報風險管理委員或董事會，嗣後並將持續評估檢視是否增提或回收。

三依據彭博最新統計顯示，目前俄羅斯流通在外非盧布計價的公債總金額約395億美元(約新台幣1.1兆元)，另參考JP Morgan新興市場公司債指數(JPM Corporate Emerging Markets Bond Index, CEMBI)，流通在外的俄羅斯美元公司債總規模則約608億美元(約新台幣1.7兆元)，兩者合計共約1,003億美元(約新台幣2.8兆元)。

若以台灣壽險業投資俄羅斯債券總金額1,382億台幣通算，約占俄羅斯外幣債券發行餘額約5％。