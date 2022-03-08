俄烏開戰後，俄羅斯政府以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家地區名單」，除了美國與北約國家以外，台灣竟然也名列其中。對此，國民黨立委李貴敏8日坦言，此事恐影響原物料進口，此事也驗證自行政院長蘇貞昌以下的民進黨政府官員，國際觀薄弱，無知無能，以致於決策錯誤而損害國家利益及民眾的權益。

據《Nownews》報導，李貴敏8日表示，國際政治原本就極為現實，各國間博弈也都優先考量自己的國家利益。因此，台灣做為國際企業的供應商，原本就不得不配合美方制裁辦理。但是，「被動」配合與「主動」制裁的後果絕對不同，行政機關切忌輕舉妄動。因為問題根本不在台灣能制裁俄羅斯什麼？而是貿然行動，將使得企業首當其衝。甚至半導體產業中的稀有氣體原料如遭俄羅斯反制裁，若不能以合理價格取得，即可能發生斷鏈危機或喪失國際競爭力，其後果絶非行政官員所能承擔。

李貴敏直言，美國是大國，當然有本事制裁。只是連近在咫尺的歐盟都沒有大動作，遠在千里之外的台灣真的需要湊熱鬧並參與制裁？

最後，李貴敏更痛批，7日消息傳出後，許多綠營側翼認為列不友善國家是「榮幸與勳章」，但這種文青治國的標語，只適合同溫層取暖用。這些蹭烏克蘭熱度的作法，只有政客獲利，倒霉的終究還是台灣人民。