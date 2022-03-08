俄烏戰火延燒至第二週，來自四面八方的撻伐聲浪，各國人民用盡方法表達對政治狂人普丁（Vladimir Putin）的不滿。近期愛爾蘭 (Ireland)就出現一項特殊的反戰行動，一名司機開著卡車直朝俄羅斯大使館大門撞進去，很顯然他是故意的。事後更一派輕鬆表示:「各位!我也盡了一己之力!」

《每日鏡報》(The Mirror)昨日(7)報導，近期社交平台流出一段愛爾蘭人民用「特別停車行動」回應普丁的「特別軍事行動」，目擊者拍下，49歲的卡車司機威斯利(Desmond Wisley)當時正準備倒車進入俄羅斯大使館，不過門都還沒打開，威斯利也沒要停下來的意思，「砰」的一聲，撞擊力道之大直接把大門給拆了，迎來圍觀民眾一遍歡聲雷動，有人更直呼:「好極了!(bravo)」。隨後威斯利跳下車開始發反俄文宣，邊發邊對著民眾說:「我覺得我必須做點事!使命達成!」

The Russian embassy in Ireland is calling this "a deliberate ramming of the gate, which breaches the Vienna Convention"



Dubliners disagree, calling the act "a Special Parking Operation" pic.twitter.com/Wl5buLr93D — 🇺🇦 Ukrainian Glory Forever 🇺🇦 (@r_netsec) March 8, 2022

報導指出，目前大使館門口已經設有路障，防止類似情況發生，而事後威斯利也被依刑事毀損罪移送法辦。大使館表示，雖然現場沒有人員受傷，但對於大使館連日遭受威脅是事實，必須嚴肅看待。先前才發生門口被潑紅漆，惡意人士在牆上塗鴉髒話的野蠻行為。「今日俄羅斯」(RT)報導更指出，俄羅斯大使館直指此事件已公然違反《維也納外交關係公約》第22條。