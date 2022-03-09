擁有「三低一高」低建蔽、低容積、低密度、高綠覆等特色的台中市單元二重劃區，憑藉著快速銜接國道一號、國道三號、台中高鐵站，以及緊鄰七期等交通優勢，近幾年成為備受矚目的隱富聚落。其中，保辰建設豪墅新成屋「一森千尋」，低調奢華的生活環境，似闊隱一方的高級私人會所，受到自營商、傳產業主的青睞，19戶電梯豪墅已賣出14戶，銷售率破七成，成為單元二豪墅市場指標。

保辰建設董事長蔡雨霖指出，台中市地價、房價雙漲，尤其七期豪宅案已站上7字頭，即將進場的水湳豪宅大案，更喊出單坪100萬元天價。而購屋需求約百坪空間的購屋客，得付出7,000萬至1億元的高房價，豪宅大樓還有近40％的高公設，因此部分企業主、自營商紛紛將購屋目光轉向高坪效的別墅產品，因而催出「買大樓不如買透天」的豪墅客。

「一森千尋」基地位於南屯區單元二新富路綠園道，鄰近三大萬坪生態公園、2公里新富綠園道，基地面積816坪，規劃19戶電梯豪墅，每戶地坪40至42坪，建坪95至115坪，總價5,888萬至7,888萬元，規劃5大房、3智能車位，採先建後售，總銷約11億元。

蔡雨霖表示，「一森千尋」庭院除了豐富的原生植被，更特別打造一處以金屬特殊的金屬刷銅通往公設空間的秘徑，以頂級現代工藝替豪墅主人帶來不凡的生活。外觀不只建立了山壁般的建築語彙，為維持大量的進口橄欖灰石材，更使用了繁複的乾式施工法；產品亦加入許多規劃貼心巧思，如如地下室透光天井、中央淨水系統及屋頂全戶濾淨系統配置。

此外，「一森千尋」豪墅案特別延請豪墅推手「永續建築師事務所」建築師鄭斯新，以及七期私人豪宅指定、義大利「設計界奧斯卡」金獎得主陳顥設計師剪裁室內空間與景觀設計，共同實踐在城市中「造山」的建築理念；全案採先建後售模式銷售，為保辰建設長期耕耘建築業的集大成作，展現了品牌對作品的高度自信，及山一般的建築意志。

事實上，營造工程起家的保辰建設，陸續參與台中市單元二、單元四重劃工程，7年前成立保辰建設，推案主要集中在台中大雅及彰化等地，累計至今推出7件別墅社區案，逐步在市場建立口碑。

保辰建設目前在單元二、中科特區握有數千坪大面積土地。其中，位於單元二公益路、近花市的700坪土地，今年預計推出大樓產品；另在大雅中科特區及東大路，分別擁有4,000坪及1,400餘坪土地，未來二年將規劃推出透天別墅及大樓案。