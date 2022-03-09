被視為是華爾街最具影響力金融家之一的摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）周二（8日）表示，儘管俄烏戰爭引發地緣與經濟風險升高，不過聯準會（Fed）仍應開始啟動升息循環。他還預期Fed今年將有4次升息，每次調升幅度為1碼。

高曼在出席澳洲金融評論商業高峰會時指出，在俄羅斯入侵烏克蘭後，Fed可能需要開始進行一連串升息，以抑制不斷飆高的物價壓力。

不過他也提醒Fed在調高利率同時，必須確保美國經濟不會陷入衰退。因為一旦衰退，美國將會出現停滯型通膨，這將是相當糟的情況。所以他預期Fed將採取有條不紊的升息舉動。高曼早在去年底就建議全球經濟足夠強勁可以承受利率調升。

高曼在啟程前往澳洲參加該峰會前，曾與Fed主席鮑爾會面。他透露Fed原本計畫在3月15至16日的決策會議一舉升息兩碼，但最近的情勢發展，卻促使Fed改變看法。

鮑爾上周在國會聽證上，支持3月會議應該調高利率1碼。他還強調在面臨40年來最高通膨率與戰事帶來的不確定性，決策官員行事必須更加謹慎小心。

此外高曼在峰會召開前接受媒體訪問時提到，受到俄烏交戰影響，導致當前全球能源供應、貿易支付系統與資本流動都陷入了混亂。他說這些發展都將對全球經濟造成衝擊與加深通膨壓力。

不過他也讚揚Fed官員與其主席鮑爾在過去兩年曾成功帶領美國安然度過疫情，讓經濟與公衛危機降至最低，他相信這次Fed也會利用相同技巧引領美國走出現況。

擁有澳洲與美國雙重國籍的高曼並補充，戰事引發的不確定性與Fed收回流動性將對投資者帶來挑戰。早在戰爭尚未開打前，他就預期2022年的市場波動將大幅超出前兩年，因此具有平衡投資策略的企業在如此環境下可望有較傑出的表現。