中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員孟潔，連續3季在《全明星運動會》擔任藍隊經理，憑甜美臉孔、苗條身材被封為「最正球經」，貼心表現讓她IG追蹤數成長不少。孟潔近日更挑戰起自由潛水，秀出全副武裝的帥氣模樣，還分享她被脫去潛水衣及穿比基尼泳裝的照片，畫面兼具搞笑與性感引發網民熱議。

由於孟潔之前完全不會游泳，得知這次要學自由潛水，她坦言有點緊張，尤其2個月前才剛學會憋氣和漂浮，現在就要穿蛙鞋被丟到5米深的泳池裡練習，更讓她擔心自己表現不好。所幸在教練的悉心指導下，讓她能夠放心地大膽嘗試自由潛水，也因為好友夏和熙、森田的邀約跟陪伴，才有機會勇敢跨出這一步；孟潔喊話希望可以早日上手，期待和大家一起出遊的日子。

同時，孟潔還上傳一系列練習美照，穿潛水衣的模樣彷彿藍色天線寶寶，鼓起腮幫子的表情也頗為呆萌；她透露上岸後一度脫不下來，只見她蹲坐地板，但潛水衣直接卡住脖子，還需要旁邊的人幫她脫掉潛水衣，她表示當下是「脫不下來的囧樣」，畫面十分搞笑；同時也很引人注意的是，她潛水衣裡面穿著粉紅色比基尼，32C雪白事業線解放出性感度反差，高腰泳褲也展現姣好的翹臀極大長腿，S曲線可愛中不失火辣。

孟潔自曝潛水衣「脫不下來的囧樣」畫面十分搞笑。（圖／取自孟潔IG）

她備注：「原本拍了一些泳衣照片要跟大家分享，結果綁帶錯邊，只好下次再跟大家分享了」，好友「小豬」黃沐妍留言稱讚她：「突破自己就很棒了，等妳學會我們一起去潛水」，森田則直喊：「潛起來！」；網友回應：「很棒的孟潔超越自己」、「孟潔好美，最後2張超辣的」、「從完全不會游泳到學會這麼多，還是在短時間內達成，真的很厲害」、「穿比基尼太火辣啊」、「辣到了！不愧是最美經理」。