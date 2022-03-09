女力崛起，女性不只職場發光發熱，還身兼家庭照顧重責，適逢國際婦女節，南山人壽呼籲，女生們透過「33」投保守則為自己打造健全的保險保障，擁有妥善的財務保障，才能安心享受幸福人生。

「3」類保障不可少，包括住院日額加實支實付醫療險、健康促進外溢保險以及長期照顧保險；現代女性身兼多職，工作與生活壓力容易誘發潛在疾病，南山人壽建議女性優先打造健全的醫療保障，首選住院日額加實支實付醫療保障，因住院日額多採定額給付，不僅可減輕住院病房費的經濟壓力，還能補貼不能工作的薪資損失；實支實付型醫療險則可以幫助保戶享受更好的醫療品質。

而女性壽命高於男性，必須提前展開長照準備，南山人壽建議運用長期照顧保險補充老年保障缺口，透過分期給付的方式，以支撐持續性的長期照護支出，減輕家人的經濟壓力。

另外一個「3」，則是依據不同人生階段，檢視自身需求，挑選適合自己的保障內容；以初入職場的小資女為例，由於預算較有限，建議選擇住院日額、實支實付、手術等一年期商品，以有限預算規劃足夠保障。

全球人壽提醒女性朋友們，不管是否為家庭主婦，都要注重自己的保險保障，甚至是退休規劃；全球人壽表示，女性手邊一定要有錢，而且「有錢」要從兩大規劃來看，第一個就是透過完整的醫療保障，讓錢不會被突發的疾病或意外侵蝕，把醫療保障安排好；第二就是預先做好退休規劃，無論是否有家庭的負擔，也要把人生下半場或退休的生活費都準備好，照顧自己到終老。

全球人壽特別提醒3大重點；首先，台灣平均壽命不斷延長，女性的平均壽命比男性更長，建議必備終身日額型醫療險，尤其老年就診機會變多，最好趁年輕時投保，不但保費較便宜，還具有限期繳費、保費固定、保障終身等四大優點；其次，拉高實支實付型醫療險的額度，填補未來需要自費的醫療及雜支費用；第三，如預算有餘裕時，也一定要做好長照規劃，為未來萬一沒有能力工作賺錢時做好準備。

至於退休規劃，全球人壽也提醒2點，在規劃退休前，別忘了替自己的職涯準備「B計劃」，也就是在突然被解僱、需要面臨轉職的時候，可以有新的選擇，例如擁有一筆創業基金或進修基金。再來，就是做未來的退休規劃，幫自己老年生活留下多一點的生活費。

遠雄人壽建議熟齡女性，應打造退休後現金流，作為退休規劃主軸，可選擇利率變動型壽險，當宣告利率大於預定利率，有機會提供保戶增額回饋分享金；另外，對沒時間研究市場上班族，可選擇由專家代操作的類全委投資型保單，透過每月撥回及額外加碼機制，為自己規劃合理穩健的現金流。