新北市樹林陸橋今發生一起肇事事故，40歲張姓男子上午7時許騎乘機車，惡意靠近48歲歐姓男子騎乘的機車，並出腳踹車，害歐男摔落機車，全身多處挫傷，還差點被後方車輛輾過，而張男事後則是加速逃逸，全程都被一旁路過汽車錄下，影像倍放上網後，引起網友熱議，紛紛炮轟男的行徑太過惡劣。樹林警分局表示，目前已通知張男到案說明，詳細糾紛仍待釐清。

張男行經樹林陸橋時，惡意出腳踹一旁的歐男，當時後方機車仍眾多，歐男跌落機車後仍翻滾數圈，而張男肇事後，加速跨越機車道旁的雙白線，高速往迴龍方向逃逸。行車記錄器畫面曝光後，許多網友紛紛留言怒斥稱，「是熱血硬派玩太多嗎」、「這吃力了，罪可不輕，之前有案例」、「這是謀殺吧」、「這人真該死，還踹了就跑，就不要被抓出來」。

樹林警分局表示，歐男受傷後已自行前往亞東醫院就診，晚間約8時許已到分局報案，向張男提出傷害告訴，警方事後調閱監視器、觀看路過民眾提供的行車紀錄器，已循線查獲張男，目前已通知對方到案說明，雙方是否是因先前細故發生糾紛，仍待訊問後釐清。