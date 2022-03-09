Selina帶著吳以涵回到老家參加家人的頭七儀式。（皮諾丘電影提供）

Selina（任家萱）首次擔任女主角的鬼片《頭七》揭開台灣人最避諱談論的傳統喪葬文化，昨（7）日晚間7點7分釋出正式預告，預告中揭露Selina和吳以涵飾演的母女將遇到更多驚悚未知的棘手現象，2人再次透過正式預告看到這些畫面，紛紛想起拍攝時毛骨悚然的過程，Selina回想在床底撞鬼：「妳明知道有什麼不對勁，但還是要轉頭去看。」吳以涵印象最深刻的則是在老宅裡「迷走31次」的經歷。

昨預告上線後，Selina迅速在臉書轉發並揪粉絲進戲院：「4月1日有空嗎？陪我一起看！」許多粉絲表示看完超怕，但為支持偶像，紛紛自告奮勇當護衛隊，準備好和Selina一起在影廳嚇破膽，還有不少馬來西亞、香港和新加坡的粉絲敲碗希望有機會看到《頭七》。對Selina來說，最害怕的是在床底下撞鬼的戲份，她表示因為空間很小，雖然知道後面有人扮鬼，但是因為距離過近，加上扮相恐怖，「那種恐懼感是非常非常真實的。」她在拍攝時被要求慢慢地轉頭，而且明知不對勁，還是要轉頭面對，她形容：「當下每一秒鐘好像都被切成細小片段，那種緩慢的感覺，會一直累積恐懼感。」

吳以涵回憶Selina載著她去送外賣，她獨自在暗巷中吃藥，一抬頭驚見鬼影就飄在眼前，她直呼「那場真的很恐怖，平白無故被嚇！」開玩笑說：「以後都不敢吃藥，或是吃藥時絕不抬頭亂看。」吳以涵在片中和Selina首次回到老家，她自顧自的在老宅裡亂逛，原本覺得新奇，卻不停隱約覺得有人跟著她。這場探索老宅的畫面其實是以「一鏡到底」的手法完成，但老宅走道極為狹窄，吳以涵又必須和攝影機擠在一起，還得確保畫面呈現靜謐漂亮的感覺，一共拍了31次、花3小時才完成，對她來說也是一種「另類恐怖感」。