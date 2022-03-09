俄烏第三輪和平會談於7日登場，雙方未能就停戰達成任何實質協議，俄烏將繼續進行談判。歐盟國家則考慮聯合發債募資，以資助能源領域與國防支出。

外媒引述消息報導，歐盟領袖本周稍後在法國凡爾賽宮召開緊急會議後，可能宣布共同發債計畫。各國官員目前正在研究募資規模當中。

這將是歐盟第二次大規模聯合發債募資。前一次是「下世代歐盟復甦計畫」（Next Generation EU），當時計畫旨在因應新冠疫情帶來的經濟衝擊。

俄烏戰事持續延燒，雙方周一和平會談依然未能取得實質成果。據聯合國統計，自俄國入侵烏克蘭以來，至少造成1,207名平民死傷，其中406人死亡、801人受傷。逾200萬人逃離烏克蘭。

聯合國呼籲落實人道走廊的設立，好讓烏克蘭百姓能安全撤離。但烏克蘭方面多次指控，俄國先前違反協議、依然對於人道走廊發動攻擊。俄羅斯已承諾改善此事。