美國即將宣佈對俄羅斯石油實施禁運 03:122022/03/09 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統即將宣佈對俄羅斯石油實施禁運，俄羅斯官員警告，倘若西方國家切斷俄羅斯的能源供應來源，油價可能飆升至每桶300美元，並揚言俄國可能關閉輸往德國的主要天然氣管線。專家亦表示，俄國油氣難以完全被取代。 國際原油聞訊跳高。布蘭特原油期貨價在8日盤中大漲4.2％至每桶128.88美元，西德州中級原油期貨價也在盤中上漲4.2％至124.39美元。 《國際經濟》禁俄國原油 傳美國不排除單獨行動 採購俄油挨批 殼牌將退出俄羅斯石油天然氣事業 #宣佈 #俄羅斯石油 #實施 #禁運 #俄羅斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無薪假重災區 旅行社仍超過半數 12:092022/03/08 生活 《國際產業》制裁石油 俄羅斯警告油價將飆天價 17:592022/03/08 財經 議員盼實施垃圾隨袋徵收 林右昌下令挪預算評估 18:592022/03/08 生活 殼牌逐步停止採購俄羅斯石油、天然氣 22:422022/03/08 財經 俄羅斯資產大跳水...中東主權基金 慘虧數十億美元 04:102022/03/08 全球財經 《國際產業》訂房網認開放步調慢 亞太旅遊復甦大不易 18:052022/03/08 財經 不斷更新》拜登宣布禁止進口俄國石油 英國跟進能源制裁行動 18:172022/03/08 國際 俄國「神秘操作」財經網美看傻了 她驚喊：是不是自殺？ 06:302022/03/08 財經 俄要求保證不實施石油制裁，遭美回絕 伊朗核協議談判 瀕破裂 04:102022/03/08 全球財經 莫斯科放話：若西方實施石油禁令 將關閉天然氣供應 16:012022/03/08 國際 戰事延燒 美歐俄經濟陪葬 04:102022/03/08 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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