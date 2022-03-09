美國總統即將宣佈對俄羅斯石油實施禁運，俄羅斯官員警告，倘若西方國家切斷俄羅斯的能源供應來源，油價可能飆升至每桶300美元，並揚言俄國可能關閉輸往德國的主要天然氣管線。專家亦表示，俄國油氣難以完全被取代。

國際原油聞訊跳高。布蘭特原油期貨價在8日盤中大漲4.2％至每桶128.88美元，西德州中級原油期貨價也在盤中上漲4.2％至124.39美元。