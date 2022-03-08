台積電股價自1月創高後一路下挫，近期被外資連12天賣超，合計賣超35萬張，但盤中零股交易卻創歷史紀錄，昨日爆出1056萬股巨量，顯見不少散戶逢低搶進。不過股價遲遲未見回溫，引發股民擔憂，有人今年二度套牢，詢問被套在高點如何解套？但網友大多看好台積電營運展望，都將近日下跌視為買進良機，建議可以分批買進，「分批進場撿就對了，根本送分題」、「600以下就是撿」。

台積電近期瀰漫低氣壓，股價從1月收盤價683元創高後不斷下殺，上周跌破600元關卡後跌勢不止，近2日仍持續下跌，今天開盤即挫15元，盤中股價不見起色，終場下跌13元，以563元作收。

去年台積電1月創下前高679元紀錄，隨後股價也是一路走跌，多次跌破600元關卡，引起投資人擔憂，當時即有投資人發問「困在650元以上的冤魂還好嗎？」，尋思買在台積電高點如何解套？

當時不少網友看好台積電後市發展，建議往下攤平，「別怕，勇敢攤平」、「現在不上車，會後悔的」、「這支就是玩長線的，放著就好」、「向下攤平，還要我教」、「甩掉一堆沒信心的」。

如今台積電同樣也是在1月股價創新高後修正，更有網友被二度套牢，「去年套675，今年套597，救救我」、「630T好冷喔」；法人指出，從長線來看，台積電688元不會是歷史高點，但就短線而言，688元或許會是個高點，可能會讓短線賺價差的投資人套一陣子。

從基本面來看，台積電總裁魏哲家在法說會上，預估今年半導體產業將成長9%，晶圓代工產業成長20%，台積電成長估優於產業平均，全年成長24%至29%，毛利率目標也上調至53%以上。

針對台積電近日接連下挫，PTT股板網友認為5字頭台積電是「天上掉下來的禮物」，甚至已經有人買進不少，「愈跌我愈撿，天上掉下來的禮物」、「600以下就是撿」、「台積電，585以下準備分批買進」、「分批進場撿就對了，根本送分題」、「已撿，再下來再撿」、「5字頭撿就對了，演好幾次」。

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