不少外食族平時少喝水，纖維質也攝取不足，因此容易出現便秘症狀，不過血液腫瘤科醫師吳鴻誠指出，有些便秘的症狀並非常腸道出了問題，而是與腫瘤有關，並分享相關案例。醫師吳文傑也提醒，若出現「病態便秘」症狀就應盡速就醫治療。

台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科醫師吳鴻誠在《健康2.0》節目中分享相關案例，並指出，很多病患都因便秘問題就醫治療，但檢查後卻發現是腫瘤壓迫腸道導致排便不順。

吳鴻誠表示，曾有一名40多歲的水電工師傅來看門診，自述已經10多天沒排便，導致肚子都膨脹起來，但因為病患沒有內科疾病，不可能10多天都沒排便，因此決定先幫對方照大腸鏡。

吳鴻誠說，照大腸鏡後果真發現病患的肛門上10公分處有一顆6、7公分的腫瘤，幾乎把小腸的腸腔塞滿，因此導致他無法正常排便，「起初或許還有些糞水、液體流出，偶爾還會排氣，等完全不排氣時，就代表已經腸阻塞，必須趕緊就醫」。

員榮醫療體系員生醫院肝膽腸胃科主任醫師吳文傑曾提醒，若出現「病態便秘」症狀，包括「沒吃瀉藥就無法大便」、「很少覺得肚子痛」，及「排便狀況出現問題」，包括要很用力才能排便、覺得上不乾淨、經常大出顆粒狀的「羊大便」、手挖或壓肚子才能解便、覺得肛門被塞住、每周排便次數少於3次，且1個月內有7天出現至少2種上述症狀，就應盡速就醫，詢求醫師協助。