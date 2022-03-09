Apple TV＋熱門影集《泰德拉索：錯棚教練趣事多》在2020年播出第一季後，主演傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）不但獲得金球獎最佳喜劇男主角，隨後更帶領整個團隊獲得高達20項艾美獎提名，更一舉奪下電視喜劇類最佳男主角、最佳女配角和最佳男配角等殊榮。宣布預定的第3季於去年秋天完結後早已讓許多影迷迫不及待，想看主角們面對鹹魚翻身後的生活和職涯會有什麼樣的起伏變化。

昨（8日）凌晨，Nike於自家社群媒體上宣布正式成為影集中「瑞奇蒙球隊」的品牌贊助商，可見Nike經典勾勾logo刺繡標誌熨燙在胸前，連劇情中的交友軟體廠商「Bantr」也出現在球衣上，衣服中間更不忘寫上泰德教練的金句「Believe」似乎也在對全球粉絲喊話：「相信這是真的！」（指Nike成為贊助商一事），雖然第3季尚未宣布正式上線時間，但由Nike成為贊助商拉開序幕，讓影迷期待度直線飆升，期待泰德教練和他的瑞奇蒙球隊會帶來什麼更精彩、意象不到的趣事。