最近在保羅．漢默（Paul Hammer）博士的工作坊上，我看到一個有趣的方式傳達健康與體適能概念，那就是利用連續光譜（continuum）。我非常喜歡連續光譜，你最好趕快習慣它。

若你接受的話，健康與體適能光譜的最左邊是綠色。你可以把它想成是紅綠燈，這樣比較容易理解。綠燈行，紅燈停，黃燈代表要注意。從左至右看，光譜顏色從綠色、黃色變成紅色。

若你處於光譜的綠色一端，那我得恭喜你，你已經表現得很不錯了。我的目標是讓生活各方面都顯示綠色燈號。

●和家人關係融洽。

●財務狀況正常。

●有時間為社區服務。

●享受人生、身材維持良好、睡眠品質佳。

對我而言，生活位於綠色一端意味著「留有餘裕」。我在銀行存的錢足以應付生活意外，例如熱水器壞掉等，而且我有足夠的時間幫助朋友搬沙發。我擁有充沛的精力從事訓練，而且在訓練之後還可以和家人一起玩樂。換言之，當你處於綠燈狀態，沒有人會用手臂環繞著你，然後說：「嘿，我有點擔心你耶。」

順帶一提，若你周遭沒人警告你「過太爽」的話，那代表你不在綠燈狀態。

黃色（代表警戒）並沒有你想得那麼糟，但還是要切記駕訓班教練的提醒。現在可不是加速的時候！

在人生高峰時期，我有時也覺得自己失去平衡。這時我會經常翻看行事曆。若行程還有空檔，我就不會太過擔心。

前一陣子，我的一週行程如下：

週五與週六：州田徑運動會，我擔任總教練，我的女兒贏得鉛球冠軍。

週日：收拾家當，橫跨數州搬家。

週一：整天工作並結束自己的線上課程。

週二：整天工作，女兒參加中學畢業考試，我是老師所以得提早到。

週三：田徑運動晚宴，身為總教練的我必須籌辦宴會。

週四與週五：打包行李。

週六：畢業典禮與畢業派對。

週日：女兒的畢業派對。

週一：搬家公司抵達，我和太太蒂芬妮拋下女兒，開車去加州。

基本上，我在一週內有大量工作、勞務、壓力與情緒，需要好幾年才能消化。這是黃燈亮起的時刻，但我知道搬完家後至少有兩週清閒，之後才會有其它雜事。了解壓力會消退有助於減輕壓力。我很幸運，因為我擁有親朋好友與支持社群，以及一個支撐我度過壓力時期的行程。

我必須非常努力才能如此幸運。

紅燈意味著命運目前對你另有安排，像是酒駕發生、遭到逮捕、嚴重受傷或遭遇其它創傷等。此時不能僅依賴朋友支援，必須尋求專業協助。

如同古老笑話描述的，當你看到新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）工作人員出現在等候室時，你就會知道今天上班日子不好過，紅燈階段就是這種時期。討論這些問題遠超出本書範圍，但若你發現自己長期處於黃燈狀態，請立即採取行動解決！不要等到紅燈出現。

但不要過於負面。當我一九九○年代中期接觸到這個生活平衡羅盤時，我隨即領悟到：工作、休息、玩樂與祈禱這四大面向經常會失去平衡。若我決定更努力工作，現在的我會認為玩樂時間變長也是很正常的。我工作得愈努力，玩樂就愈盡興，假期也變得更長（這或許反映的是，努力工作收入增加的結果）。當我承接手一項任務時，我發現當我有意識增加其它面向時，四者最終加乘效果更為強大。

西里爾．諾斯古德．帕金森（C. Northcote Parkinson）的著作《帕金森定律》（Parkinson’s Law）裡有個章節非常精采，內容描述一個大忙人寫信，他在幾分鐘內便能完成。相比之下，整天無所事事的人光挑選信封就耗費半天時間。

忙碌的人通常能完成更多工作。若你設法擴展這四個面向，那你將能完成更多任務。擴展得愈大，完成的事愈多。……

(本文摘自《丹約翰的撞牆期訓練心法》/臉譜出版)

【內容簡介】

你努力訓練，到底是為了追求「真正的進步」，還是追求「好像有在進步的感覺」？「大家都認為持續而累人的訓練是成功的唯一途徑，但這並非事實，同時也會妨礙許多人實現目標。」──本書作者 丹．約翰

你是否嘗試過許多健身課表和飲食法，卻發現運動表現和體態仍然停滯不前？你是不是也正為自己處於撞牆期的狀態感到困惑，不知道為什麼辛苦訓練卻仍然無法突破？

問題的癥結很可能是你根本搞錯努力的方向！

由於資訊的數量愈來愈龐大，傳播速度也愈來愈快，使我們很容易被五花八門的新知吸引，當知道某個健身課表或飲食法有效，便會期待自己也能因為執行這些方法而突飛猛進。然而我們時常沒想到的是，正是這種過度求好心切的心態阻礙了進步，甚至給我們一種「覺得自己已經很努力」的錯覺，而使我們感到沮喪，認為自己正處於艱難的「撞牆期」。因此，如果不想再出錯力氣，想要真正進步，就要先回頭認清訓練目的，才能以簡單而有效的動作、課表、飲食及心態來達成你的目標。

本書的核心──「健身介入法」（Intervention）──即是一個能幫助你我重新檢視訓練生活的工具箱，其中包括十個關鍵問題。此外，健身介入法的五大原則將讓你在實務上可以直接執行，包括基礎動作訓練如何挑選，均衡的「國王飲食法」應該如何與較極端的「戰士飲食法」搭配，如何運用「簡單肌力法」幫助你進步等。

事實上，想要在運動表現上持續進步並非難事，但我們確實必須先「了解自己」，並且將訓練「合理地」融入生活才有可能辦到。本書將讓你重新專注在那些對訓練來說真正重要的事物上，並幫助你在方法和心態上都以更能持久的方式提升運動表現，幫助你找回生活與訓練間的平衡。

【作者簡介】丹．約翰（Dan John）

美國著名肌力與體能教練，目前一邊寫作，一邊擔任密蘇里哥倫比亞學院的宗教研究學講師。

曾以全美鐵餅運動員的身分參加最高級別的奧林匹克舉重比賽、高地運動會和五項重量投擲比賽，也曾訓練田徑選手與許多職業球員和特種部隊。

他的文章非常受到歡迎，至今已出版十餘本著作，包括《傳奇教練丹約翰的肌力體能訓練金律》（臉譜出版）、《健身，也健心》（堡壘文化）。他與妻子蒂芬妮結褵超過二十年，並擁有一對可愛的女兒，凱莉和琳賽。

【譯者簡介】

鄭勝得

國立彰化師範大學翻譯研究所畢業，目前擔任國際財經報紙編譯。嚮往陽光、沙灘與海風陪伴的日子。譯作包括《漢森馬拉松訓練法》及（以下皆合譯）《跑過荒野》、《永久檔案》、《進階臨床芳香療法》等書。