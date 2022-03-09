根據衛生福利部統計，心血管疾病或冠狀動脈疾病（coronary artery disease, CAD）在國人十大死因中排名第二，在先進國家排名第一。在台灣，2020年心臟疾病死亡人數為20,457，比前一年增加3.0%。一旦發生阻塞性CAD或心肌缺血或梗塞，將接續負擔龐大醫療費用，因此CAD早期偵測、預防和治療為現今各國重要課題。

●每日心跳超過10萬次 關鍵的「冠狀動脈」負責供心臟能量

中華民國放射線醫學會顧問、前任亞洲心臟血管影像醫學會理事長、長庚大學醫學院名譽教授、林口長庚醫院影像診療科部教授級顧問主治醫師萬永亮表示，心臟每天24小時需不眠不休地工作以供應全身充分的血液、養分和氧氣。

一般成年人，每分鐘心跳次數約70，而每跳動一次約輸出70毫升血液，每天心跳次數約計為100,800次，因此心臟每天需輸出7,056公升血液，而心臟所需的氧氣和養分的血液是經由「冠狀動脈」供應，分為右冠狀動脈(RCA)和左主冠狀動脈(LM)，LM再分為左前降動脈(LAD)和左迴旋動脈(LCX)。

●CAD為猝死最常見原因 佔心臟病八成

CAD是因心血管會隨年齡老化和一些危險因子，使冠狀動脈內壁脂肪沈積形成粥狀硬化、血管徑逐漸狹窄，導致供應心臟的血液、養分和氧氣不足造成心肌缺血或梗塞，冠狀動脈直徑狹窄超過50%時，即可稱為阻塞性CAD。

萬永亮說明，CAD患者可能因運動或其他因素使心臟負擔加重時，會產生胸痛、胸悶、心絞痛，呼吸急促或冒冷汗，疼痛有時會反射至頸部、左手臂或背部。CAD為心源性猝死的最常見原因，佔所有心臟病例的 80%。臨床上三分之一因CAD引發急性心肌梗塞的患者，在就醫之前即會過世。

●CAD危險因子和早期檢查的重要性

危險因子除了高血壓、糖尿病、高膽固醇、抽菸和家族史外，還包括高齡、代謝症候群、血清CRP、三酸甘油酯和低密度脂蛋白等等。除此之外，其中還有15-20%發生心肌梗塞或心血管事件的CAD患者平時卻沒有上述危險因子，民眾不易察覺。血管內斑塊負荷的量化，對於心血管風險分級也至關重要。

因此萬永亮強調，及早發現與治療仍是關鍵。現今由於醫學和科技的進步，可透過CT偵測冠狀動脈的鈣化指數 (CS)，CS越高代表動脈硬化的程度越嚴重，發生CAD的機率就越大。CS嚴重程度是預測心血管事件的獨立因子。