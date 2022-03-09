根據健保大數據顯示，2017年心臟血管支架置放術件數達4.3萬件，8成患者年紀超過55歲，專家表示，近年來，接受心血管支架置換術患者年齡層明顯下降，與抽菸、肥胖與不當飲食等因素有關。

●一旦血管阻塞7成以上 就必須考慮侵入性治療

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道表示，治療冠心病以藥物為主，約一半病患症狀獲得緩解，一旦血管阻塞7成以上，藥物無法控制症狀，就必須考慮侵入性治療，包括：置入心血管支架、冠狀動脈繞道手術。

冠狀動脈主要供應心臟血液，若冠狀動脈血管狹窄，血液無法流通，就會影響心臟供氧，組織呈現缺氧，嚴重時血管阻塞，引發心肌梗塞，需緊急施以「經皮冠狀動脈擴張術（PTCA）」植入冠狀動脈血管支架。

健保大數據顯示，2017年全國105家醫院（需設置心臟科、外科）執行心臟血管支架置放術，件數達4.3萬件。

●金屬裸支架又可分為 球囊擴張式與自張式支架

血管支架的健保給付名稱是「冠狀動脈血管支架」，可分裸金屬支架、塗藥血管支架、全吸收式生物模架，健保全額給付裸金屬支架，塗藥血管支架由民眾自付差額。至於生物模架，則不在給付範圍。

食藥署表示，金屬裸支架包含球囊擴張式、自張式支架，前者是利用球囊的擴張，將其上的血管支架撐開，讓支架停留在狹窄處後，再將球囊內的液體抽掉，將球囊導管退出。

至於自張式支架，則利用材料的記憶特性，將之輸送到狹窄處時，把支架外的保護鞘移除，讓它自行張開、固定在血管壁。不管是哪一種金屬支架，在術後1到3個月就會被血管內膜包覆，成為身體的一部分。

●塗藥支架外層塗抹含藥聚合物 降低細胞增生與再狹窄機率

在塗藥支架方面，支架外層塗抹含藥聚合物，在植入部位緩慢釋放，常見的藥物有艾諾莉茉斯（Everolimus）、西羅莫司（Sir limus）及太平洋紫杉醇（Paclitaxel），以抑制附近的血管細胞增生、降低血管再狹窄的機率。

食藥署提醒，血管支架可改善血管狹窄，但也有風險，例如：支架錯位、變形、再狹窄，或是感染、出血、過敏休克、死亡等併發症。此外，使用塗藥支架，需考量藥物之間的交互作用。

隨著年紀增長，血管彈性因而變差，加上飲食西化及肥胖等問題，讓國人血管硬化日趨嚴重，王宗道醫師提醒，血管狹窄患者務必規律用藥，並需積極戒菸、控制體重，才能避免急重症風險。