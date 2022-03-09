我輔導過很多家庭，替父母上親職教育時，發現沒有家長打孩子時會甘之如飴，多數來自管教上的無奈，最後才用打的，他們認為體罰讓孩子「至少不敢再做」，也才能對學校、老師有些交代。但 諮商心理師林仁廷在《教養：夠好，就好》書中強調，「人類並不擅長暴力！」人類天性中有制衡暴力的屏障，並非天生暴力性格，因此暴力的出現是一個發展進程，要有各種條件一起發生才會啟動。如何不用暴力教養孩子，以下是重點書摘：

●心理學觀點：打孩子的暴力衝動來自何方？

親子暴力最常發動的條件，是雙方發展成「強VS弱」的相對位置，亦即「我打你，可是你不敢打我」的關係，而管教孩子上就有這樣的位置：打小孩，他不會也不敢還手。

小孩因懼怕而屈服，讓家長得到「錯誤的有效性」，誤認孩子屈服是被矯正的結果，長期下來養成「習慣」暴力溝通。 除了相對位置。

另一個是情緒衝動，像我本來就不會大欺小，但瞬間之所以失去理智，是因為還有別的壓力事件一起囤積所導致的情緒爆炸。

我回想打孩子事件的前面，還發生：

①那時牙痛不舒服忍耐很久，剛好孩子犯錯而情緒遷怒。

②夫妻間的不愉快，又不敢對妻子生氣，剛好孩子犯錯而遷怒。

③孩子在原地久久不動，還回嘴挑釁，被激怒而氣到動手。

我的情形也驗證了兒虐統計上會體罰的父母，原因有六成來自「對於兒童發展缺乏認知」、四成是「因應壓力或衝突能力的不足」，三成是「遇到心情沮喪或憤怒時，缺少自我控制能力」，可見父母都需要「學習知道自己怎麼了」，才能避免憾事。

要阻止暴力產生，一是靠正確信念，不斷提醒自己不能欺負弱小，每次出現衝動時，信念價值要出來阻擋變成防線：「總之，不可以用打的。」再怎麼混亂也要記得這個底線。

另一個是靠情緒覺察，在發怒的當下，審視自己怒氣合不合理？孩子行為確實不好，「但是我怎麼會這麼火大？」不等比例的情緒顯示了「還有別的原因」，通常跟眼前的孩子無關，而是自己內藏的（如牙痛）或外在的（如夫妻吵架）其他因素。

認知和情緒的覺察都需要練習才會上手，最簡單的方式是「先離開現場求冷靜」。若不幸衝動打了孩子，事後也要自我檢討，釐清情緒來源與因果，才能提醒自己就事論事不再犯。然後，也要向孩子道歉。

孩子做錯用處罰提醒是可以的，但不是用打的，體罰所造成的懼怕情緒蓋過了他自我反省的空間，父母以為「被打的孩子會怕，不敢再犯」，但其實是「他學到若不小心再犯，要怎麼躲才不會再被抓到」，親子雙方想的並不一樣。

●孩子只是自我中心觀點，不是忤逆

在客廳冷靜了，我就帶著冰箱裡的蘆薈膏（能緩解皮膚曬傷的痛感），進去幫女兒塗藥。女兒的小屁屁上，紅又紫的血痕令人心疼，無論如何，她是個孩子啊。 把蘆薈塗在皮膚表層，冰冰涼涼，轉移紅腫帶來的不適，女兒趴著笑笑地說：「嘻嘻！好涼唷，這是什麼～」一副很好玩的樣子，跟我有說有笑，一點也不記仇。

後來我才明瞭「孩子在情緒當下，身體、頭腦是被情緒卡住的」，她的頭腦也許知道該做什麼，但無法控制情緒，於是身體僵住不動，自言自語脫口而出。大人越兇，越是激發她的情緒能量，讓她若不是壓抑自責，就是本能反抗。

要提醒自己理解兩歲的孩子是「自我中心觀點」，她以為她知道的就是全世界，事實上她常常出錯，且情緒怎麼來的都一頭霧水，更不可能知道「怎麼挑釁大人」。

我想女兒的那一句：「一點都不痛！」，更可能是說給自己聽的，她面對身體皮肉痛的方式是對自己喊話：「一點都不痛！」，好像催眠自己一樣減輕痛楚，但大人卻聽成「好啊！你針對我來是不是……」。結果是大人不瞭解孩子，而孩子也無法表達清楚，親子之間太多誤解。

孩子是愛父母的，在替女兒塗藥時她就已能有說有笑，忘記父親剛剛的兇，又回到「嘻嘻！好涼唷，這是什麼～」的自言自語。只有大人還很計較，事後還會數落孩子忤逆，想起來真是慚愧，大人應該多向孩子學習，在管教上單純就事論事，給孩子一個心服口服的處罰，然後還要和好（擁抱）表示愛他。

※本文節錄自／ 林仁廷《教養：夠好，就好》，新自然主義。

《教養：夠好，就好》書封。(圖/新自然主義提供)

諮商心理師林仁廷親職講座：教養，夠好就好！

孩子上學前總是哭鬧？很難哄孩子睡覺？零用錢怎麼給？如何養成好習慣？非暴力管教怎麼做？全家旅遊如何順利成行？如何教孩子跟疾病共處？孩子鬧情緒怎麼辦？如何跟孩子談性？

身為二寶爸的諮商心理師林仁廷，將於2022年3月26日下午2點在三民書局復北店（台北市復興北路386號），演講「教養，夠好就好」，與爸爸媽媽分享教養簡單原則，自己以身作則，如何把孩子當隊友，當「夠好的爸爸媽媽」就好。