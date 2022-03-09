歐洲石油巨擘殼牌（Shell）8日為上周逢低買進俄羅斯石油發聲明致歉，並承諾立即停止購買俄國能源，關閉在俄羅斯的相關業務。

在國際企業紛紛抵制俄羅斯之際，殼牌大撿便宜，上周五以超低折扣價買進10萬噸烏拉爾原油，每桶價格比布蘭特原油便宜28.5美元，為史上最大折扣。殼牌此舉雖未違反西方的制裁措施，卻招來嚴厲的批評，連烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）都在推特痛批：「這些石油聞起來是否像烏克蘭人的血？」

殼牌執行長范伯登（Ben van Beurden）8日出面道歉，坦承深刻體認到購油是錯誤的決定，公司也發聲明表示，第一步是立即停止採購俄油現貨，並關閉其在俄羅斯的加油站、航空燃油與潤滑油業務。范伯登指出，俄烏戰爭帶來的挑戰凸顯對俄國施壓和確保歐洲能源供應之間的兩難，但公司會配合各國政府的決定，協助處理能源供應安全的潛在影響，特別是歐洲。

市場分析師指出，殼牌的道歉顯示企業界感受到風氣改變有多強烈，先前殼牌已表示，將把低價購油所獲得的利潤，用於一個專門向烏克蘭提供人道援助的基金。