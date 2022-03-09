在俄羅斯興兵侵略烏克蘭後，俄羅斯總統普丁提出好幾個戰爭理由，其中「為烏克蘭去納粹化」一定最奇特的，如同陰謀小說的題材被搬到現實世界上演。那麼烏克蘭真的有納粹化問題嗎？其實這牽扯了俄羅斯、烏克蘭、反猶主義與二次世界大戰多重錯綜歷史糾葛。

先說明：普丁對烏克蘭的抹黑必定是荒謬的，首先因為烏克蘭總統澤倫斯基自己就是猶太人，他曾說過他的家人也在二戰期間遭迫害。再者，也沒有證據表明烏克蘭發生了大規模殺戮或種族清洗。此外，給敵人貼上「納粹」標籤，是俄羅斯的一種常見政治打擊手段，尤其是普丁，他甚至曾說北約已被納粹滲透。

但普丁的政治話術，也是有一些可被利用的材料，烏克蘭有一些確實真正的納粹問題，包括過去與現在。

二戰前夕，烏克蘭有歐洲最大的猶太社區之一，估計在烏克蘭的猶太人達到270萬人，考慮到該地區長期以來的反猶太主義和稍早的大饑荒，這是一個了不起的數字。受到蘇聯的迫害與大饑荒暴政影片，他們大多數都痛恨蘇聯，因此當德軍於1941年攻下基輔時，他們高舉著「希特勒萬歲」的橫幅歡迎德軍佔領。

然而不久之後，納粹同樣在烏克蘭進行種族滅絕，近34,000名猶太人與吉普賽人，被以「重新安置」的理由，驅趕出城市，並且在所謂的「子彈大屠殺」(Holocaust by bullets)中被殺害，多數屍體被埋在娘子谷(Babin Yar)，那裡成了萬人坑，可能有多達10萬人埋在當地，成為僅次於奧斯威辛集中營(Auschwitz concentration camp)的第2大殺戮地點。

更麻煩的是，在這個過程中，原本烏克蘭反蘇聯領導者，比如史泰潘‧班德拉(Stepan Bandera)，以及羅曼•舒赫維奇 (Roman Shukhevych)，他們推動烏克蘭民族主義，主要是將俄羅斯人視為主要敵人，一開始沒有特別反對猶太人。然而在納粹入侵蘇聯之後，他們選擇與納粹合作，也就沾染到納粹更為極端的反猶太思想，在之後的發展，也確實成為納粹代理人。

所以，當烏克蘭近年來尋找歷史上的烏克蘭民族主義者，並且樹碑立像的同時，這些人也因曾經是納粹黨幫兇的記錄而變得角色不明。有些烏克蘭極端主義者就會以過往的這些烏克蘭英雄的反猶行為，也跟著起效模仿。

現在的烏克蘭早已揮別過去，烏克蘭如今有14萬名猶太裔人口，他們在身分上與其他人都平等，而且上個月烏克蘭還通過的一項法律，將反猶行為定為刑事犯罪。

不幸的是，會制定這項法律，也代表社會上存在反猶問題，烏克蘭有一批偏執者懷念納粹佔領時期，曾在基輔和其他城市舉行慶祝武裝黨衛軍的怪異遊行，在遊行過程中，也連帶對猶太教堂和猶太紀念館發動破壞。

前烏克蘭社會民族黨現已劣化為極右翼政黨「全烏克蘭聯盟-自由」，其領導人以陰謀論為主訴求，稱國家之所以不振，就是被「莫斯科猶太黑手黨」所控制，該黨的一名大將，還把納粹佔領時期稱為人類歷史上的光明時期。如此瘋言瘋語的政黨，曾一段在國會與地方議會中有不少席位，不過他們在國表會也沒什麼表現，之後就走向衰退。

但是，在2014年普丁入侵克里米亞後，這些極端主義者前往烏克蘭東部，與莫斯科所支持的叛離分子(同樣是極端民族主義者)進行最激烈的街頭戰鬥後，他們打出了自己的地位和名聲，其中就有最近常被提到的「亞速營」(Avoz battalion)，是由一位白人至上主義者安德烈•比列斯基（Andriy Biletsky）創立，他聲稱烏克蘭必須擺脫猶太人和其他低等種族的控制。到了2018年，美國國會將亞速營視為極端團體，對烏克蘭政府告誡，援助給烏克蘭的物資，不能轉移給亞速營使用。但即便如此，由於他們有實戰經驗，亞速營現在仍是烏克蘭國民警衛隊的成員。

當然，這些烏克蘭的內部事件，都不能合理化普丁的入侵理由，就如上述提到的，正是俄羅斯的入侵，給了亞速營這些極端武裝團體存在的理由。而且更因為俄羅斯的入侵戰爭，生活在敖德薩、哈爾科夫和其他東部城市的猶太人受到更大的災難。