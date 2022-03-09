俄烏大戰開打，牽動全球情勢，「戰爭」2字也成為全球熱搜關鍵字，就有人好奇，有沒有哪個國家是全世界都不敢打的，對此大陸軍事專欄就曾分析，世界上有2個國家最難打，一個是打不贏，另一個則是沒人敢打。

大陸軍事專欄《洞察軍事》過往指出，全世界沒人打得贏的國家，毫無疑問就是美國，美國軍事規模、科技、裝備程度全都是世界第一，每年軍事費用高達7000億美元(約2兆新台幣)，且光在海外就有20萬以上的駐軍。

至於沒人敢打的國家則跌破大家眼鏡，《洞察軍事》表示這個國家就是蒙古，蒙古除了先天嚴峻的環境外，極為特殊的地理位置更是主因，其被俄羅斯與大陸完整包覆住，也就是說，若要攻打蒙古，必須先踏入俄羅斯或大陸領土，近乎不可能。而蒙古也是北約的「全球夥伴關係」國家。

此外，根據維基百科資訊，蒙古擁有650多輛戰車、約100輛自走砲、800多輛步兵戰車和裝甲運兵車、450門可移動式防空武器、1000門以上的大砲和迫擊砲，同時也有米格-21戰機、Mi-24武裝直昇機等，不過多數屬於70年代初前蘇聯所設計之武器，較為落後。