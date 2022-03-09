靈車「一路逆向」彎道山路狂飆 網嚇壞：真正的趕投胎？ （取自臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

真正的「趕投胎」？有網友日前目擊1輛加長型靈車在山區道路上竟一路「逆向行駛」，當時該處還是彎道，靈車行駛在對向道路長達10多秒，讓後方車輛嚇壞；其他網友看到影片後紛紛留言「趕著去火化」、「看來真的很急呢」、「時辰要到了」。

臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」有網友分享1則影片，影片中1處雙向道山路上，轎車行駛過程左側突然冒出1輛加長型靈車一路「逆向直行」，車速也相當快，該靈車就算在彎道看不到對向來車，仍大膽地逆向行駛，過程約莫10多秒才又回到右側車道上。

有網友日前目擊1輛加長型靈車在山區道路上竟一路「逆向行駛」，當時該處還是彎道，靈車行駛在對向道路長達10多秒，讓後方車輛嚇壞。（翻攝自臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

原PO分享影片後驚恐地說「這才叫真正的趕投胎」；其他網友則留言「不讓就上車，怕」、「死者為大」、「趕著去火化」、「看來真的很急呢」、「時辰要到了」、「趕出殯」、「靈車甩尾棺材飛」、「想要多載幾個」、「阿公最後的靈壓」、「是趕在時間到前送去燒嗎」、「他載棺材的剛好自己躺進去」。

不過影片中的加長型轎車是否當下作為靈車之用不得而知；據悉目前全台運靈車多為非法改裝，多是由同車款購入兩輛（中古或報廢），經由車體切割焊接，形成AB車合併，最後掛上第三輛原車系牌照，因此路上若看見加長型的靈車，多數為不合法車輛。