國內五大金控因投資俄羅斯債券，累計曝險金額達新台幣千億元，受到投資人關心；俄羅斯受到國際制裁後，近日央行發布行政命令，擬以盧布履行對外國投資者相關債務；壽險公會提醒，相關措施及執行細節迄今尚未明朗，投資人(壽險業)進行部分信用風險轉換時，要留意匯率風險。

國泰人壽周日(6日)開第一槍，率先認列俄羅斯債券預期信用損失26億元，新光人壽、富邦人壽也於昨(8日)分別認列31.6億元、22億元的俄羅斯債券預期信用損失。

壽險公會表示，國際局勢多變且消息紛陳，俄羅斯因國際制裁及資金凍結引發無法履行債務的疑慮，使信評機構相繼調降俄羅斯主權評等，俄羅斯央行隨之發布行政命令，擬以盧布履行對外國投資者相關債務，將使投資人部分信用風險轉換成匯率風險。

壽險公會進一步指出，現行流通在外俄羅斯美元債券於特殊狀況下，是否允許發行人改以包含盧布在內的其他貨幣履行債券，須回歸個別債券的發行規範而定，其具體影響將待後續釐清並評估而定。

壽險業依據市場變化情形評估預期信用損失，壽險公會建議，要持續更新巿場資訊、據以取得客觀證據，並經會計師核閱後，以允當認列可能損失；各壽險公司將踐行內部相關程序，提報風險管理委員或董事會，嗣後並將持續評估檢視是否增提或回收。

壽險公會根據彭博最新統計指出，目前俄羅斯流通在外非盧布計價之公債總金額約395億美元(約為新台幣1.1兆元)，另外，參考JP Morgan新興市場公司債指數(JPM Corporate Emerging Markets Bond Index CEMBI)，流通在外的俄羅斯美元公司債總規模則約608億美元(約為新台幣1.7兆元)，兩者合計共約1003億美元(約為新台幣2.8兆元)；若以台灣壽險業投資俄羅斯債券總金額新台幣1382億元通算，約占俄羅斯外幣債券發行餘額約5％。