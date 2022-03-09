百數表。(圖／中文知識百科)

經歷多次教改，不少家長如今就連自家小學孩子的題目都難以理解。一名媽媽就貼出小一孩子數學作業「百數表」，爆粗口痛罵教改，崩潰表示連大人都看不懂了，何況小學生，並貼出題目供大家評論，未料引發網友兩極評論。

女網友在臉書《爆怨公社》PO出自己小一孩子的數學作業，只見題目中要求學生依據百數表的規律填寫正確的數字，讓她氣得狂飆三字經，破口大罵「連我們大人都看不懂了，何況是小學一年級的孩子，也沒有範例，就直接要填數字，真是他X的教改」。

有網友熱心提供解答，表示不需要被形狀迷惑，其實很簡單。(圖／爆怨公社)

文章引發網友討論，不少人反開轟原PO：「連百數表都不知道？」、「乾教改屁事，是妳理解力有問題」、「這Google一下答案就出來了啊」、「老師一定有先教過規則啦，妳孩子不用心就算了，自己還沒收工就先罵髒話」、「我只擔心妳小孩未來是不是也會滿口粗話」、「題目明明就很活很有趣」、「用妳留言的時間去Google早就知道答案了」、「這連腦都不用動好嗎，只是邏輯問題」。

但也有部分人挺原PO：「我還真不知道百數表是啥」、「小學完全沒看過」、「別懷疑，現在媽媽都要重新進修才跟得上小學的東西」、「其實我不懂學百數表的意義」。還有熱心網友提供正解，只要對照百數表，依序填進數字就好，例如35右邊填36、上面填25，因此類推，不需要被形狀迷惑。