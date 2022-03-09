透天豪墅隱私性強，坪效又比社區大樓利用性更高，帶動買氣。（盧金足攝）

「一森千尋」庭院有豐富的原生植被，還有綠蔭夾道的美景，讓住戶回家像度假。（盧金足攝）

國人傳統「有土斯有財」觀念，獨門宅院的透天別墅長期以來都是房市長青樹，台中市單元2指標豪墅「一森千尋」，強調「三低一高」低建蔽、低容積、低密度、高綠覆的特色，規畫5大房、3智能車位，緊臨大7期方便交通與生活機能優勢，以買7期大樓房價，就能買有天有地的別墅，獲傳產、自營商，及科學園區高階主管青睞。

從營造業跨足建築業，保辰建設7年來推出7案透天別墅，以平均1年1案的慢工出細活，「一森千尋」維持大量的進口橄欖灰石材，更使用繁複乾式施工法，產品加入許多規畫貼心巧思。

保辰建設董事長蔡雨霖表示，「一森千尋」建案抱持打造公司品牌的用心，以自己專長的營造來做規畫與興建，追求完美，經費數度追加，建材、造型為臻符合期待，不惜打掉重練，連建物前的石材人行道，都大手筆以商業空間做法施作，即使僅是燈具，都要求達到精華極致的水準，成為細節中的亮點。

台中市單元2憑藉著快速銜接國道1號、國道3號、高鐵站，以及緊鄰新市政中心7期等交通優勢，近年已成為企業主最矚目的隱富聚落。

蔡雨霖說，「一森千尋」坐擁全長約2公里及25米寬視野的新富園道，散步即可享受龍富公園延伸萬坪綠地，輕鬆與7期

、公益路國際生活圈接軌。

離塵不離城！從規畫到興建完工，磨出令住戶按讚的豪墅

，庭院除豐富的原生植被，更特別打造一處以金屬特殊的金屬刷銅通往公設空間的雲端密徑，頂級現代工藝融入日常生活，豪墅藝術搭配植栽綠意，豐富社區新視野。

蔡雨霖指出，低調奢華的生活環境，特別受到重視生活品質的企業主青睞，獨到的產品規畫更吸引眾多中部地區自營商、傳產老闆，透天豪墅隱私性強，坪效又比社區大樓利用性更高，帶動買氣。

「一森千尋」力邀豪墅推手「永續建築師事務所」鄭斯新建築師，及7期私人豪宅指定、義大利「設計界奧斯卡」金獎得主陳顥設計師剪裁室內空間與景觀設計，共同實踐在城市中「造山」的建築理念。

全案採先建後售模式銷售，為保辰建設長期耕耘建築業的集大成之作，展現品牌對作品的高度自信，及山一般的建築意志。