10年空虛誰能懂！1名女網友說與男友交往10年，每次嘿咻都不滿意，因為男友下面真的太小、毫無感覺，男友甚至會要求她縮緊私密處，而她嘗試暗示男友，對方卻絲毫不覺得有需要改變，她最後心死，盡量讓自己無慾，擔心興奮沒人解決，但她坦言「我現在放空就會冒出念頭：好想要！好想要！好想要！」

該女網友在Dcard上發文表示，她與男友交往10年，原本2人對於性事不懂，但她後來逐漸發現男友的下體真的太小，而且有很重尿騷味，她口交時乾嘔對方還以為是太大導致，男友還會一直要求她嘿咻時縮緊私密處，她最後嘗試暗示男友做改變，像是勸男友吃藥、割包皮、鼓勵健身等，都被一口回絕，男友絲毫不認為有問題。

女網友說與男友交往10年，每次嘿咻都不滿意，因為男友下面真的太小，而對方卻絲毫不覺得有需要改變，她最後心死，盡量讓自己無慾。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友平時對她很好，她也很愛男友，「可是每次都要花1個小時來活塞運動，我也沒港覺（感覺），他也不動都我在伺候他」，她崩潰說羨慕別人男友有18公分，現在甚至都不敢有性愛念頭，擔心興奮沒人解決，「我現在放空就會冒出念頭：好想要！好想要！好想要！」

其他網友則留言「要是妳沒辦法接受這樣的『性不合』，還是早日講開比較好，性器官是天生的，很難靠後天改善問題」、「覺得問題不只出在尺寸上，而是出在他自我感覺良好還不自知欸」、「我說認真的，性事不合真的很難走一輩子」、「要不找點玩具來增加情趣？還有下體大小真的是硬傷」。