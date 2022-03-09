Video of the some of the First British Members of the New Formed Ukrainian International Legion arriving in the Country, most of them identify as Former Military and seem to have brought a good bit of Equipment including Uniforms and Plate Carriers with them. pic.twitter.com/DQyfOTfMgQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2022

俄國入侵烏克蘭引起國際關注，但戰事似乎呈現僵持狀態，在頂住俄軍首波攻勢後，實力較弱的烏克蘭獲得了西方國家的大力支持，不只大批運送武器彈藥裝備外，也組織了雇傭兵軍團奔赴烏克蘭作戰。俄羅斯長期使用雇傭兵，在這次的戰事中也用了千人以上。這些能征善戰、為錢賣命的雇傭軍人大量進入戰場，使這次俄烏之戰成為歷史上少見的雙方各擁大量雇傭兵廝殺的戰爭。

烏克蘭軍方在臉書曬出一張外籍兵團成員們的合照，歡迎第一批國際軍團的外籍雇傭兵抵達。（圖／烏克蘭國防部）

烏克蘭戰場上首先傳出將使用雇傭兵的是兵力較不足的烏方，3月5 日烏克蘭總統澤倫斯基公開表示歡迎國際上任何人來為保衛烏克蘭而戰，俄方也隨即宣布要在幾天內部署千人以上的雇傭兵。其實在此之前，俄羅斯早就已在某些關鍵的戰術要衝部署了戰技純熟的雇傭兵，據美方情報，2月底俄方開戰前幾天已有數百名俄方的雇傭兵喪生，使用雇傭兵一直是俄軍長期以來的傳統，只是在烏克蘭公開招納志願軍後才正式承認。其實俄羅斯經常動用雇傭兵力量，在烏東衝突、克里米亞，以及敘利亞、利比亞都有俄羅斯雇傭兵身影。

喬治亞共和國前任國防部長奧克魯沃許維利（Irakliy Okruashvili）（左1)帶領他的團隊抵達烏克蘭加入國際軍團。（圖／推特@IAPonomarenko） · 17m

根據美方一份報告指出，由於近幾年俄方參與敘利亞戰爭，在與當地民兵及政府軍熟稔，對烏開戰後，俄羅斯在敘利亞首都大馬士革等地召募敘利亞雇傭兵到烏克蘭作戰。目前大約有23000年輕人報名，他們是透過一個名為Al-Bustan的民兵組織媒合，從外流的合約可知，每名到烏克蘭作戰的雇傭兵約可以拿到7000美元。這種做法在先前俄羅斯併吞烏克蘭屬地克里米亞與東烏克蘭頓巴斯衝突時都用過，當時用雇傭兵是為了避開政府軍干預他國內政為考量，現在就連避嫌都顧不上，俄羅斯根本就直接發兵入侵烏克蘭。

援助烏克蘭國際軍團招募廣告。（圖／烏克國國防部）

烏克蘭方面則是由澤倫斯基宣佈將有16000外籍志願軍前來協助作戰，目前已知至少已有數千人已參與作戰，這些以「志願軍」的名義為烏克蘭作戰的雇傭兵分別來自美國、英國、克羅埃西亞、捷克、丹麥、拉脫維亞、波蘭、克羅埃西亞、瑞典、立陶宛、墨西哥和印度等國。這次的俄烏戰爭中，美歐國家雖然說不出兵，但私下卻積極運作雇傭兵加入烏克蘭戰爭。這些志願兵大部分都是退役特種部隊和海軍陸戰隊成員，具有豐富的戰場經驗，戰技純熟，其中一些英國特別空勤團的老兵年紀甚至高達40~60歲，很多人都曾經在伊拉克和阿富汗打過仗。這些退伍特種兵是自願前往烏克蘭腹地執行任務的，他們的花費由歐洲一個匿名國家通過一家私營保安公司資助，所有花費和支出都由歐美國家直接支付。

烏克蘭軍方製作的召募國際軍團廣告，呼籲全球協助抵抗俄羅斯侵略。（圖／烏克蘭國防部）

歷史上雇傭兵在世界各地都很常見，包括中國歷史上也有不少知名的外籍雇傭兵團，例如英國廓爾喀兵團、法國與西班牙外籍兵團、俄羅斯哥薩克兵團、以色列與南非等國也頗有名氣，以及近年來常被提到的美國黑水公司，都是近代赫赫有名的雇傭兵組織。雇傭兵一般組織紀律較差，成份則龍蛇混雜，但好處是不必自己訓練培養，省錢省時、隨時可用，他們在亞非洲政變與區域衝突中極為常見，有時也從事為非法買賣護航的違法工作，或為一些政府做些見不得光的骯髒勾當。二次大戰後，美歐等國積極介入爭奪亞非開發中國家經濟利益，雇傭兵就成為情報與特務組織最方便的精銳武力，只要花錢，就能在這些小國家搞暗殺或武裝政變。

幾位蘇格蘭退役軍人在網上宣告將加入烏克蘭國際軍團。（圖／推特@GnedlerLeonora）

雇傭兵雖說錢賺得多，但畢竟是殺人勾當，風險也高。此外雇傭兵也無法受到國際戰爭公約的保護，被俘時無權獲得戰俘身份。俄羅斯國防部已公開聲明，雇傭兵被俘虜，將面臨嚴重後果，最好的情況是遭到刑事犯罪起訴，刑期可長達15年。

Around 20 thousand volunteers from 52 countries are preparing to defend #Ukraine in its war with Russia. They are enlisting in Ukraine’s international legion,according to Ukraine's Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba. There are hundreds of Belarusians,the figure is growing pic.twitter.com/QcjIL35Ad4 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 7, 2022

在雇傭兵由暗轉明後，俄烏戰場上將發生較大變化。目前俄軍攻勢趨緩，3路部隊尚未能對主要的大城市進行合圍，亦即未能包圍任何一路的烏克蘭守軍，顯見其攻勢已現遲滯，甚至出現補給車隊遭烏軍重創的慘狀。在進入城市巷戰後，大型武器施展不開，多數要靠單兵手持武器作戰，在戰技優異的雇傭兵陸續加入戰鬥後，戰鬥傷亡情況將更為慘烈。