各品牌已經先後舉行2022年的首場發表會，而蘋果今日（9日）就在台灣時間凌晨2點舉行春季發表會，此次除了帶來一如傳言中將會推出松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列，還有全新第三代的iPhone SE，搭載了旗艦級的A15仿生晶片，以滿足對於其他攝影等功能需求不大，但卻講求效能的消費者。

蘋果今日（9日）就在台灣時間凌晨2點舉行春季發表會，此次除了帶來一如傳言中將會推出松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列，還有全新第三代的iPhone SE。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone SE將推出64GB、128GB和256GB的3種規格，共午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED 3色，定價1萬3900元起，周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（蘋果官網）

此次全新的iPhone SE雖然沒有大改版，但卻搭載了iPhone 13系列的A15仿生晶片，繪圖處理效能最高可提升1.2倍，電量也有所提升，比上代更能延長影片播放時間2小時，配上4.7吋Retina HD螢幕，保留了原Home鍵按鈕在螢幕下方，繼續沿用深受果粉歡迎的Touch ID，同步帶來了Smart HDR 4、攝影風格及深度融合的拍攝功能，而且更把5G加入到SE系列上，將推出64GB、128GB和256GB的3種規格，共午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED 3色，定價1萬3900元起，周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。

全新的iOS 15系統升級，除了在FaceTime視訊中加入了人像模式、同播共享功能，還有攝影時的「原況文字」功能也升級成能辨識圖片中的文字，讓使用者可進一步去進行打電話等功能。（蘋果官網）

全新的松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列也將於周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（翻攝直播畫面）

另同步推出全新的iOS 15系統升級，在FaceTime視訊中加入了人像模式以外，還有同播共享，讓使用者能分享螢幕與會訊者，另還有升級版的專注模式，以及攝影時的「原況文字」功能也升級成能辨識圖片中的文字，讓使用者可進一步去進行打電話等功能，而Apple地圖也同步更新，可透過3D城市駕駛體驗，以及AR步行引導等新功能。至於全新的松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列也將於周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。