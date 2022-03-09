今日（9日）凌晨舉行的蘋果春季發表會中，除了全新的iPhone SE以外，也推出了全新搭載了高效能M1晶片的iPad Air，不僅提高了效能，也一樣採取Touch ID置於頂端的按鈕設計，更帶來了全新的顏色，以及支援「人物居中」功能的全新1200萬像素超廣角前置相機，方便現今使用者在疫情下隨時能使用其來進行視訊功能。

全新的iPad Air搭載了與iPad Pro一樣的強大M1晶片，擁有8核心、快上60%的CPU，8核心、快上兩倍的GPU，以及16核心神經網路引擎結合CPU和GPU，以帶來更強大、快速及流暢的使用體驗。（翻攝直播畫面）

全新的iPad Air搭載了支援「人物居中」功能的全新1200萬像素超廣角前置相機。（蘋果官網）

全新的iPad Air此次搭載了與iPad Pro一樣的強大M1晶片，擁有8核心、快上60%的CPU，8核心、快上兩倍的GPU，以及16核心神經網路引擎結合CPU和GPU，以帶來更強大、快速及流暢的使用體驗，大小、重量也與上代相若，但卻能帶來更強大的效能，加上全新的支援「人物居中」功能的全新1200萬像素超廣角前置相機，不僅方便視訊，更能拍攝4K影片、掃描文件等功能，就算進行照片、影片製作或編輯都一能一機達成。

全新的iPad Air搭載的USB-C連接埠比上一代速度提升最高可達2倍，更能外接相機、外部儲存空間和最高達6K的顯示器以作使用。（翻攝直播畫面）

全新的iPad Air支援使用第2代Apple Pencil，及巧控鍵盤或鍵盤式聰穎雙面夾。（翻攝直播畫面）

另外此次也加入了5G功能，而USB-C連接埠比上一代速度提升最高可達2倍，更能外接相機、外部儲存空間和最高達6K的顯示器以作使用，配上10.9吋Liquid Retina全螢幕，對於創作者來說就更方便。此次共推出了太空灰色、星光色、粉紅色、紫色和全新的藍色，分別有64GB、256GB兩種規格，支援使用第2代Apple Pencil、巧控鍵盤或鍵盤式聰穎雙面夾；Wi-Fi版定價1萬7900元起，Wi-Fi＋行動網路機型定價2萬2900元起，目前台灣上市時間未定。

全新的iPad Air功能一覽。（翻攝直播畫面）