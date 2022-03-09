【愛傳媒朱亞君專欄】出書前讓舜華給詩集寫篇序，稿子一天就來了。​

她總是坐下就能寫，彷彿不思索的直覺。讀序時很像遠遠的看著她看著她，看著她將荊棘縛身，摩娑著牆壁⋯⋯你想說：別，別活得那麼用力，會痛。那滴下的血，卻在地上綻出一朵朵的花。​

突然想起她好久之前的詩句：​

​她以那麼嬌媚的神態磨著刀​

我用眼睛走入她心底的刑場​

​這篇序很動人，我就貼在下方了。​

​

〈我在你不在的地方〉／崔舜華​

我總感覺自己是注定飄盪的人，順著宿命的水蜿漂到這裡，遇見了某些人又不得不離開。我想要的很少，一間屋子，屋裡有我的貓和我的畫，還有一張桌子能讓人寫字，奇妙的是，對他人來說也許唾手可得之物，我卻拚命努力才能掙扎攫住一點點，像一個要掉下床崖的人努力抓住毯子的一小方角，才不致從夢裡驚醒過來。​

我並不特別堅強，也不怎麼出奇地聰明，曾經漂亮過一段時期，那也是昨日黃花無根無依。從很小的時候，我就夢想著有一個人會現身在面前，他會伸出瘦削而強壯的手，向我說：我來救你。​

事實上，很晚很晚地我才發覺，在這世界上最真實的道理是：任憑誰也救不了誰。尤其是像我這樣的人，我沒有屋子也沒有能回去的地方，除了自救，我別無他路。但也可能是天生軟弱的關係，可能我還冀望著那隻瘦長強壯的手哪一天還會伸向我，告訴我，要我跟他走。​

從此一走，我必不需再流浪了。我實在厭倦透了流浪：從一個房間到另一個房間，從一張床到另一張床。我睏乏了，也膩透了，但我知道目前我所做到的遠遠不及我想要的。我在自己微小的努力的範疇裡失敗過好多次，跌倒了又踉踉蹌蹌地站起來，一次又一次，笑罵由人──那都是嘴裡說給誰瀟灑聽的，實際上自己難過得要命，喝了酒偷偷地哭了一晚又一晚，黑夜替我們保守一切的祕密，明天起來還是得做了個好人。​

而我盡了最大的力氣所做的，無非是希望藉由我的字，陪伴某人空曠而荒蕪的心。擁有心是一件很辛苦的事情，那代表你得赴盡全力地去愛，去碰撞，去越過一堵好高好高的牆，去眺望你的心所要求的、渴望的未知的風光。​

傷心的時候，我會把我貓阿醜抱在懷裡，軟綿綿香噴噴的小東西，牠看著我的眼神閃亮純淨，流溢著來自雲天更高處的悲憫。但我卻抱頭蹲坐在樂園之門前，翻遍口袋也找不著那把解鐐脫銬的鑰匙。​

無計可施之下，於是我告訴我自己：你可以動身了，走得比你想得更遠更從容，去一個無人之處，那個比蜀道更難的地方，鬆開手大把大把地撒落幾千幾萬個字，讓它們像潔白的貝殼奢華地散布在寬闊的海灘上，一個連鳥群都無枝可棲的地方，那麼華麗而空曠，溫暖而荒涼。​

當你聽見自己的心一片一片剝落粉碎的聲音，也許我已不在了，但那又怎麼樣呢？我們終究會遇見的，無論何時，無論何地，我寫著詩，就是為了這永無可能的相逢。​

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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