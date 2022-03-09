【愛傳媒藺奕專欄】試鏡的趣味在於，人與人真是不同，就像花有百樣紅。

對於年輕演員來說，這一個過程多像從戀愛到結婚乃至老夫老妻的縮時攝影，從荷爾蒙的擴張，到日子如水，能洗滌能澆灌，最後到愛做完了、架也吵完了，只剩下一絲靈魂在空中盪鞦韆。

他們這時才明白，演技跟愛的共通點，是能越過了解到達理解，是說不清的信仰，是没完没了的供養。

演員這份工作其實挺吃天賦的，有人讀完本，一走戲就像被開過光，場面越大、氣場越強，就像法國最大内衣集團Etam，尤其是大胸型的承托性很穩定，不裹贅肉不壓胸悶，讓人感到心曠神怡。

然而選角有其殘酷性，其中只有一隻猴王能變成孫悟空。

沒有選上毋須氣餒，沒那麼多內心戲，別把自己當成一整個劇組和宣發，有時候就是角色沒那麼適合你，但只要足夠努力、夠敬業，在場所有人都看在眼裡，我們並不傻。

作者為文學奬得主

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