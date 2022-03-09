今日（9日）凌晨舉行的蘋果春季發表會中，最亮眼的可是蘋果再次推出了全新的Apple Silicon處理器，帶來嶄新超效能的全新M1 Ultra晶片，同步推出了搭載了M1 Ultra的Mac Studio，以及搭載A13晶片的Studio Display螢幕，而因著全新的M1 Ultra晶片，Mac Studio的CPU及GPU功能都提升到極致，對比要價18萬9900元起的Mac Pro的確來得相對親民，因此讓不少粉絲相當驚喜。

蘋果推出了全新的Apple Silicon處理器，帶來嶄新超效能的全新M1 Ultra晶片。（翻攝直播畫面）

今年蘋果更把最高規格的M1 Max晶片合在一起，打造出最強大的M1 Ultra晶片，帶來前所未有性能的系統單晶片 (SoC)，為個人電腦晶片史上最多包含1140億個的電晶體。（翻攝直播畫面）

全新的M1 Ultra晶片功效可是令果粉相當驚喜。（翻攝直播畫面）

在蘋果推出過全新M1、M1 Pro、M1 Max的高效能晶片以後，今年蘋果更把最高規格的M1 Max晶片合在一起，打造出最強大的M1 Ultra晶片，帶來前所未有性能的系統單晶片 (SoC)，為個人電腦晶片史上最多包含1140億個的電晶體。M1 Ultra擁有20核的CPU、最高64核的GPU及32核的神經元引擎，最高支援128GB RAM規格，對比一般16核CPU的桌機來說，就少用上100W的功耗，GPU更是比起現在熱門的獨立顯卡功耗，更是少了200W即能達到同樣的效果，因此也誕生了最強大的個人電腦Mac Studio，主攻擁有龐大創作需求的使用者，能以史無前例的流暢體驗來完成創作。

蘋果全新搭載M1 Max的Mac Studio與搭載16核Intel Xeon處理器Mac Pro的CPU對比。（翻攝直播畫面）

蘋果全新搭載M1 Max的Mac Studio與搭載Radeon Pro W5700X Mac Pro的GPU對比。（翻攝直播畫面）

蘋果全新搭載M1 Ultra的Mac Studio與搭載16核Intel Xeon處理器Mac Pro的CPU對比。（翻攝直播畫面）

蘋果全新搭載M1 Ultra的Mac Studio與搭載Radeon Pro W6900X Mac Pro的GPU對比。（翻攝直播畫面）

而全新的Mac Studio共推出了搭載M1 Max及M1 Ultra的兩個版本，以單一鋁金屬壓制而成的外殼，外觀大小僅7.7吋寬、3.7吋高的小盒子，更以雙離心風扇散熱系統，以機殼背面與底部超過4000個散熱孔來協助高性能的晶片散熱，搭載M1 Ultra的Mac Studio可同時播放18條8K ProRes 422 影片，SSD也提供每秒最高達7.4GB/s，還有高達8TB的超大容量選擇。對比16核Intel Xeon處理器的Mac Pro來說，搭載了M1 Ultra的Max Studio的CPU效能就快上90%，GPU來說比起搭載Radeon Pro W6900X的Mac Pro也快上80%，以蘋果提供的數據來看，表現可是相當令人驚喜。

蘋果全新的Mac Studio最多可連接4個Pro Display XDR外加一台4K電視。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的Mac Studio功能一覽。（翻攝直播畫面）

Mac Studio背面配備了4個Thunderbolt 4連接埠、1個10Gb乙太網路埠、2個USB-A埠、1個HDMI埠，以及一個可連接高阻抗耳機或外接放大揚聲器的專業音訊插孔，正面則是搭載了2個USB-C連接埠，M1 Max支援每秒10Gb的USB 3埠，而M1 Ultra則為最高可支援每秒40Gb的Thunderbolt 4埠，還配置了SDSX卡槽，最多可連接4個Pro Display XDR外加一台4K電視，同時內建 Wi-Fi 6 和藍牙 5.0， 讓創作者使用起來更便利。

蘋果全新的Studio Display為27吋、5K Retina螢幕，提供創新的nano-texture玻璃選項。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的Studio Display內建支架讓使用者能夠將顯示器傾斜達30度，或能搭配可調整斜度與高度的支架，以及VESA吊架連接器方便轉橫、直向使用。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的Studio Display另還有配備Touch ID和數字鍵盤的巧控鍵盤、巧控板，以及巧控滑鼠，均推出銀、黑色的新配色供消費者選購。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的Studio Display功能一覽。（翻攝直播畫面）

另外蘋果也推出了專為Mac Studio所設計的Studio Display，為27吋、5K Retina螢幕，提供創新的nano-texture玻璃選項，首登陸在Pro Display XDR顯示器，訴求可散射光線以減低眩光，更搭載了A13仿生晶片，還有支援「人物居中」功能的1200萬像素超廣角相機，配備錄音室等級三麥克風陣列、高傳真六揚聲器音響系統，為Mac史上最佳配置，支援空間音訊，可用杜比全景聲播放音樂與影片，更內建支架讓使用者能夠將顯示器傾斜達30度，或能搭配可調整斜度與高度的支架，以及VESA吊架連接器方便轉橫、直向使用，以帶來最佳的視聽體驗，同時還配備了3個USB-C連接埠、1個Thunderbolt 3連接埠，可提供96W的主機充電。

蘋果全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

蘋果全新的Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，而Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定；另還有配備Touch ID和數字鍵盤的巧控鍵盤、巧控板，以及巧控滑鼠，均推出銀、黑色的新配色供消費者選購。

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