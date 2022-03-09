今日（9日）凌晨舉行的蘋果春季發表會中，最亮眼的可是蘋果再次推出了全新的Apple Silicon處理器，帶來嶄新超效能的全新M1 Ultra晶片，同步推出了搭載了M1 Ultra的Mac Studio，以及搭載A13晶片的Studio Display螢幕，而因著全新的M1 Ultra晶片，Mac Studio的CPU及GPU功能都提升到極致，對比要價18萬9900元起的Mac Pro的確來得相對親民，因此讓不少粉絲相當驚喜。

蘋果推出了全新的Apple Silicon處理器，帶來嶄新超效能的全新M1 Ultra晶片。（翻攝直播畫面）
蘋果推出了全新的Apple Silicon處理器，帶來嶄新超效能的全新M1 Ultra晶片。（翻攝直播畫面）
今年蘋果更把最高規格的M1 Max晶片合在一起，打造出最強大的M1 Ultra晶片，帶來前所未有性能的系統單晶片 (SoC)，為個人電腦晶片史上最多包含1140億個的電晶體。（翻攝直播畫面）
今年蘋果更把最高規格的M1 Max晶片合在一起，打造出最強大的M1 Ultra晶片，帶來前所未有性能的系統單晶片 (SoC)，為個人電腦晶片史上最多包含1140億個的電晶體。（翻攝直播畫面）
全新的M1 Ultra晶片功效可是令果粉相當驚喜。（翻攝直播畫面）
全新的M1 Ultra晶片功效可是令果粉相當驚喜。（翻攝直播畫面）

在蘋果推出過全新M1、M1 Pro、M1 Max的高效能晶片以後，今年蘋果更把最高規格的M1 Max晶片合在一起，打造出最強大的M1 Ultra晶片，帶來前所未有性能的系統單晶片 (SoC)，為個人電腦晶片史上最多包含1140億個的電晶體。M1 Ultra擁有20核的CPU、最高64核的GPU及32核的神經元引擎，最高支援128GB RAM規格，對比一般16核CPU的桌機來說，就少用上100W的功耗，GPU更是比起現在熱門的獨立顯卡功耗，更是少了200W即能達到同樣的效果，因此也誕生了最強大的個人電腦Mac Studio，主攻擁有龐大創作需求的使用者，能以史無前例的流暢體驗來完成創作。

蘋果全新搭載M1 Max的Mac Studio與搭載16核Intel Xeon處理器Mac Pro的CPU對比。（翻攝直播畫面）
蘋果全新搭載M1 Max的Mac Studio與搭載16核Intel Xeon處理器Mac Pro的CPU對比。（翻攝直播畫面）
蘋果全新搭載M1 Max的Mac Studio與搭載Radeon Pro W5700X Mac Pro的GPU對比。（翻攝直播畫面）
蘋果全新搭載M1 Max的Mac Studio與搭載Radeon Pro W5700X Mac Pro的GPU對比。（翻攝直播畫面）
蘋果全新搭載M1 Ultra的Mac Studio與搭載16核Intel Xeon處理器Mac Pro的CPU對比。（翻攝直播畫面）
蘋果全新搭載M1 Ultra的Mac Studio與搭載16核Intel Xeon處理器Mac Pro的CPU對比。（翻攝直播畫面）
蘋果全新搭載M1 Ultra的Mac Studio與搭載Radeon Pro W6900X Mac Pro的GPU對比。（翻攝直播畫面）
蘋果全新搭載M1 Ultra的Mac Studio與搭載Radeon Pro W6900X Mac Pro的GPU對比。（翻攝直播畫面）

而全新的Mac Studio共推出了搭載M1 Max及M1 Ultra的兩個版本，以單一鋁金屬壓制而成的外殼，外觀大小僅7.7吋寬、3.7吋高的小盒子，更以雙離心風扇散熱系統，以機殼背面與底部超過4000個散熱孔來協助高性能的晶片散熱，搭載M1 Ultra的Mac Studio可同時播放18條8K ProRes 422 影片，SSD也提供每秒最高達7.4GB/s，還有高達8TB的超大容量選擇。對比16核Intel Xeon處理器的Mac Pro來說，搭載了M1 Ultra的Max Studio的CPU效能就快上90%，GPU來說比起搭載Radeon Pro W6900X的Mac Pro也快上80%，以蘋果提供的數據來看，表現可是相當令人驚喜。

蘋果全新的Mac Studio最多可連接4個Pro Display XDR外加一台4K電視。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Mac Studio最多可連接4個Pro Display XDR外加一台4K電視。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Mac Studio功能一覽。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Mac Studio功能一覽。（翻攝直播畫面）

Mac Studio背面配備了4個Thunderbolt 4連接埠、1個10Gb乙太網路埠、2個USB-A埠、1個HDMI埠，以及一個可連接高阻抗耳機或外接放大揚聲器的專業音訊插孔，正面則是搭載了2個USB-C連接埠，M1 Max支援每秒10Gb的USB 3埠，而M1 Ultra則為最高可支援每秒40Gb的Thunderbolt 4埠，還配置了SDSX卡槽，最多可連接4個Pro Display XDR外加一台4K電視，同時內建 Wi-Fi 6 和藍牙 5.0， 讓創作者使用起來更便利。

蘋果全新的Studio Display為27吋、5K Retina螢幕，提供創新的nano-texture玻璃選項。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Studio Display為27吋、5K Retina螢幕，提供創新的nano-texture玻璃選項。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Studio Display內建支架讓使用者能夠將顯示器傾斜達30度，或能搭配可調整斜度與高度的支架，以及VESA吊架連接器方便轉橫、直向使用。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Studio Display內建支架讓使用者能夠將顯示器傾斜達30度，或能搭配可調整斜度與高度的支架，以及VESA吊架連接器方便轉橫、直向使用。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Studio Display另還有配備Touch ID和數字鍵盤的巧控鍵盤、巧控板，以及巧控滑鼠，均推出銀、黑色的新配色供消費者選購。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Studio Display另還有配備Touch ID和數字鍵盤的巧控鍵盤、巧控板，以及巧控滑鼠，均推出銀、黑色的新配色供消費者選購。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Studio Display功能一覽。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的Studio Display功能一覽。（翻攝直播畫面）

另外蘋果也推出了專為Mac Studio所設計的Studio Display，為27吋、5K Retina螢幕，提供創新的nano-texture玻璃選項，首登陸在Pro Display XDR顯示器，訴求可散射光線以減低眩光，更搭載了A13仿生晶片，還有支援「人物居中」功能的1200萬像素超廣角相機，配備錄音室等級三麥克風陣列、高傳真六揚聲器音響系統，為Mac史上最佳配置，支援空間音訊，可用杜比全景聲播放音樂與影片，更內建支架讓使用者能夠將顯示器傾斜達30度，或能搭配可調整斜度與高度的支架，以及VESA吊架連接器方便轉橫、直向使用，以帶來最佳的視聽體驗，同時還配備了3個USB-C連接埠、1個Thunderbolt 3連接埠，可提供96W的主機充電。

蘋果全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）
蘋果全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）
蘋果全新的Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）
蘋果全新的Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，而Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定；另還有配備Touch ID和數字鍵盤的巧控鍵盤、巧控板，以及巧控滑鼠，均推出銀、黑色的新配色供消費者選購。

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