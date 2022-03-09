蘋果今日（9日）就在台灣時間凌晨2點舉行春季發表會，此次除了帶來全新的松嶺青色iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列，還有全新搭載A15晶片的iPhone SE、搭載M1晶片的iPad Air，以及最搶眼的搭載了M1 Ultra的Mac Studio，以及搭載A13晶片的Studio Display螢幕，此次讓你一次看完各新機重點、價格與上市日期。

全新的iPhone SE將推出64GB、128GB和256GB的3種規格，共午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED 3色，定價1萬3900元起，周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（蘋果官網）
全新的iPhone SE將推出64GB、128GB和256GB的3種規格，共午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED 3色，定價1萬3900元起，周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（蘋果官網）
全新的松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列也將於周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（翻攝直播畫面）
全新的松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列也將於周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone SE雖然沒有大改版，但搭載了iPhone 13系列的A15仿生晶片，繪圖處理效能最高可提升1.2倍，電量也有所提升，保留Touch ID，同步帶來了Smart HDR 4、攝影風格及深度融合的拍攝功能，而且更把5G加入到SE系列上，將推出64GB、128GB和256GB的3種規格，共午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED 3色，定價1萬3900元起，周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。另全新的松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列也將於周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。

全新的iPad Air分別有64GB、256GB兩種規格，Wi-Fi版定價1萬7900元起，Wi-Fi＋行動網路機型定價2萬2900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）
全新的iPad Air分別有64GB、256GB兩種規格，Wi-Fi版定價1萬7900元起，Wi-Fi＋行動網路機型定價2萬2900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

全新的iPad Air就搭載了與iPad Pro一樣的強大M1晶片，大小、重量也與上代相若，但卻能帶來更強大的效能，還有全新的支援「人物居中」功能的全新1200萬像素超廣角前置相機，以及5G功能，共推出了太空灰色、星光色、粉紅色、紫色和全新的藍色，分別有64GB、256GB兩種規格，支援使用第2代Apple Pencil及巧控鍵盤或鍵盤式聰穎雙面夾作使用；Wi-Fi版定價1萬7900元起，Wi-Fi＋行動網路機型定價2萬2900元起，目前台灣上市時間未定。

蘋果全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）
蘋果全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）
蘋果全新的Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）
蘋果全新的Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）
蘋果春季發表會懶人包》4大新品重點、價位、日期一次看

至於全新搭載了M1 Max及M1 Ultra兩個版本的全新Mac Studio，搭配專為Mac Studio而生的27吋、5K Retina Studio Display螢幕，主攻擁有龐大創作需求的使用者，能以史無前例的流暢體驗來完成創作，全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，而Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定；另還有配備Touch ID和數字鍵盤的巧控鍵盤、巧控板，以及巧控滑鼠，均推出銀、黑色的新配色供消費者選購。

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