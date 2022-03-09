蘋果今日（9日）就在台灣時間凌晨2點舉行春季發表會，此次除了帶來全新的松嶺青色iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列，還有全新搭載A15晶片的iPhone SE、搭載M1晶片的iPad Air，以及最搶眼的搭載了M1 Ultra的Mac Studio，以及搭載A13晶片的Studio Display螢幕，此次讓你一次看完各新機重點、價格與上市日期。

全新的iPhone SE將推出64GB、128GB和256GB的3種規格，共午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED 3色，定價1萬3900元起，周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（蘋果官網）

全新的松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列也將於周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone SE雖然沒有大改版，但搭載了iPhone 13系列的A15仿生晶片，繪圖處理效能最高可提升1.2倍，電量也有所提升，保留Touch ID，同步帶來了Smart HDR 4、攝影風格及深度融合的拍攝功能，而且更把5G加入到SE系列上，將推出64GB、128GB和256GB的3種規格，共午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED 3色，定價1萬3900元起，周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。另全新的松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列也將於周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。

全新的iPad Air分別有64GB、256GB兩種規格，Wi-Fi版定價1萬7900元起，Wi-Fi＋行動網路機型定價2萬2900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

全新的iPad Air就搭載了與iPad Pro一樣的強大M1晶片，大小、重量也與上代相若，但卻能帶來更強大的效能，還有全新的支援「人物居中」功能的全新1200萬像素超廣角前置相機，以及5G功能，共推出了太空灰色、星光色、粉紅色、紫色和全新的藍色，分別有64GB、256GB兩種規格，支援使用第2代Apple Pencil及巧控鍵盤或鍵盤式聰穎雙面夾作使用；Wi-Fi版定價1萬7900元起，Wi-Fi＋行動網路機型定價2萬2900元起，目前台灣上市時間未定。

蘋果全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

蘋果全新的Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

蘋果春季發表會懶人包》4大新品重點、價位、日期一次看

至於全新搭載了M1 Max及M1 Ultra兩個版本的全新Mac Studio，搭配專為Mac Studio而生的27吋、5K Retina Studio Display螢幕，主攻擁有龐大創作需求的使用者，能以史無前例的流暢體驗來完成創作，全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，而Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定；另還有配備Touch ID和數字鍵盤的巧控鍵盤、巧控板，以及巧控滑鼠，均推出銀、黑色的新配色供消費者選購。

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