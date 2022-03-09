【愛傳媒杜睿展專欄】先堂伯父杜海峰，低調的反共抗俄英雄。我返鄉探親才知道，當年戡亂時期他竟是團長，共軍還特地派一營兵力要抓他。

但網路上完全找不到他的相關資料，看來他的反共事蹟，只有在共產黨的檔案裡才找得到。

先父都稱呼他三哥，是先父的堂兄，低調又神秘。

今天心血來潮，向家人問起他的來歷。先父與先堂伯父以往都絕口不提。只知道是當年山東青島大撤退隨軍隊來台。今天一翻舊資料，就看到我想要的訊息（先堂伯父及先父可能在天顯靈）。

他與先父同屬第3軍第10師的28團，上士，一同參加823砲戰，時任團長就是許歷農。

先父考上情報學校後，竟動用關係把他調到電展室。實在佩服先父的人脈，尉級軍官，竟能把野戰部隊的上士調到電展室，太厲害了！

至於為何團長來台變成士官？原因不可考？推測，因戰亂身分無法確認，只好降階任用。

先堂伯父妻子（我嬸嬸）留在中國大陸，下場真的很慘。文革時慘遭紅衛兵輪姦殺害（先父返鄉探親才知道）。先堂伯父假如沒來台灣，鐵定被共產黨槍斃。

他在碧潭軍中營區往生，當年我才4歲。我對他沒有任何印象，只有辦後事時坐吉普車的回憶。

每年清明掃墓，都會到碧潭墓園祭拜他的墳，曾遇到一次怪力亂神的體驗。有次掃墓忘記帶酒，正在猶豫要不要買酒時，身體有特殊麻麻的感覺。二話不說，就手刀買上好的米酒（酒氣真香.但已忘記是買那個米酒）.....

照片中的小孩是家兄。

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