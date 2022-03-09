新北市新店區驚傳墜樓。一名14歲曾姓國中生今(9日)天凌晨1點多，從社區7樓墜落，社區住戶發現有人墜地，趕緊報警。警消趕抵現場發現少年渾身是血倒臥地面，送醫急救後仍傷重不治，墜樓原因尚待警方調查。

據了解，少年事發前疑似因被禁玩手機與家人發生口角，警方事後封鎖現場，並與少年家人聯繫，以了解事發經過及原因。

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