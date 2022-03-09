被家人禁玩手機？新店14歲國中生墜樓身亡 06:252022/03/09 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被家人禁玩手機？新店14歲國中生墜樓身亡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區驚傳墜樓。一名14歲曾姓國中生今(9日)天凌晨1點多，從社區7樓墜落，社區住戶發現有人墜地，趕緊報警。警消趕抵現場發現少年渾身是血倒臥地面，送醫急救後仍傷重不治，墜樓原因尚待警方調查。 據了解，少年事發前疑似因被禁玩手機與家人發生口角，警方事後封鎖現場，並與少年家人聯繫，以了解事發經過及原因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 姪子朋友開公司？婦人掏10萬相助險遭詐 外星人鑿的？峭壁被挖50個洞窟 專家驚：2千年前就有了 #玩手機 #14歲 #國中生 #發現 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 悲慟！中市大火搶救人員深夜移出遺體 家屬傷心著急追認 00:212022/03/07 社會 阿伯攀爬防火巷行竊 遭發現後竟從5樓陽台一躍消失 14:372022/03/07 社會 在台東富山保育區違規採捕漁獲 2男下場慘了 10:062022/03/07 社會 5人睡同間！好友「摸黑啪啪」死會正妹 他如臨A片現場好崩潰 23:362022/03/07 社會 男車禍頭破血流 急著想走原來是通緝犯 10:572022/03/08 社會 基隆林右昌簽書會 與妻擁吻引騷動 04:102022/03/07 地方新聞 宋米秦懷孕拉肚子太用力 小孩竟提前一個月報到 21:532022/03/08 娛樂 小7休息室當砲房！男大生6度啪啪15歲少女 劈腿遭抓包慘了 09:112022/03/08 社會 「2022桃園鐵玫瑰」徵件起跑！祭出150萬獎金廣邀好手 14:232022/03/08 娛樂 走進影廳支持《時代革命》林智堅：不是時代選中我們，是我們改變時代 22:402022/03/08 政治 中市民宅大火釀6死 警漏夜偵訊屋主上午將帶往現場調查 09:292022/03/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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