在美國總統拜登宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源的同時，英國今天也表示將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品，國際油價今天持續勁揚。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價大漲4.30美元或3.60%，來到每桶123.70美元。

倫敦北海布倫特原油5月交割價強力漲升4.77元或3.9%，來到每桶127.98美元。（譯者：陳政一）1110309