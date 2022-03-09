英美同時宣布禁止進口俄國石油 國際油價勁揚 08:042022/03/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國總統拜登宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源的同時，英國今天也表示將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品，國際油價今天持續勁揚。 紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價大漲4.30美元或3.60%，來到每桶123.70美元。 倫敦北海布倫特原油5月交割價強力漲升4.77元或3.9%，來到每桶127.98美元。（譯者：陳政一）1110309 美國即將宣佈對俄羅斯石油實施禁運 採購俄油挨批 殼牌將退出俄羅斯石油天然氣事業 #禁止進口 #國際油價 #勁揚 #俄羅斯石油 #每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 殼牌逐步停止採購俄羅斯石油、天然氣 22:422022/03/08 財經 俄烏戰事恐使供應緊綃更甚 國際油價續勁揚 07:072022/03/08 國際 《國際經濟》禁俄國原油 傳美國不排除單獨行動 17:582022/03/08 財經 《國際產業》制裁石油 俄羅斯警告油價將飆天價 17:592022/03/08 財經 丹麥6月公投 擬加入歐盟防禦公約 04:102022/03/08 國際大事 俄烏戰事延燒 印度經濟慘遭牽連 03:112022/03/09 財經 不斷更新》美證實俄招傭兵對付烏國際戰士 華府宣布增兵 07:412022/03/08 國際 不斷更新》拜登宣布禁止進口俄國石油 英國跟進能源制裁行動 18:172022/03/08 國際 陸港觀盤－受限政策 煉油股未必受惠油價上漲 04:102022/03/08 全球財經 油價飆漲 日本1月經常帳赤字創八年新高 10:222022/03/08 財經 社評／嚴肅面對通膨惡化危機 04:102022/03/08 焦點新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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