「遠傳心生活」上線至今，總用戶數超過350萬人，每日也有超過20萬用戶開啟APP使用。「遠傳心生活」用戶在APP簽到、於遠傳門市打卡、以及推薦好友都可賺遠傳幣，平均每月超過220萬人次參加賺幣活動，甫結束的「2022福虎賀歲迎心春」天天搶紅包活動，更吸引10萬不重覆用戶參與、創造百萬流量佳績。

遠傳表示，為豐富遠傳幣折抵商品，即日起用戶將可以使用遠傳幣折抵電信帳單，更可獨享蘇永康、蔡琴演唱會搶先購票優惠。

「遠傳心生活」推出的遠傳幣兌換商品，以超商美食、咖啡、超商購物金、3C配件、口罩酒精防疫商品最受用戶青睞，與消費者生活息息相關；特色商品則有愛心認購救助套餐，以及兌換遠傳friDay影音熱門院線電影等。

自推出遠傳心生活後，用戶一直希望開放遠傳幣可以折抵電信費，遠傳表示，即日起遠傳幣兌換觸角再延伸，跨足「遠傳幣折抵電信帳單」服務，只要加入遠傳心生活用戶，即可用遠傳幣兌換電信折抵金，遠傳幣1元可折抵1元遠傳電信帳單費用，面額50元至200元，先兌換再繳費，少少點數也能靈活運用，門市或線上皆可折抵無上限。

此外，遠傳心生活也積極擴展合作夥伴、提供用戶更多獨享優惠及遠傳幣回饋，包含KLOOK旅遊行程最高5％回饋，肯德基、必勝客訂餐1％回饋等，範圍涵蓋外送平台、訂房網站、停車優惠、健身課程、洗衣服務、甚至毛孩選物，還能享演唱會搶先購票的尊榮體驗。

即日起至「遠傳心生活」領取搶先購序號，即可在官方售票開放日前提前購票。蘇永康「2022蘇式情歌台北演唱會」將於6月25日開唱，「遠傳心生活」用戶獨享可於官方開賣日提前三天（3月16日中午12點至3月19日上午10點）搶先購票，再享5％遠傳幣回饋。「蔡琴 2022就是要好新琴演唱會」即將於6月3日、6月4日、6月5日台北國際會議中心、6月11日 台中中興大學惠蓀堂、6月18日 高雄巨蛋，全台巡迴開唱，3月31日上午10點「遠傳心生活」用戶獨享搶先購票，4月1日下午1點全面開賣。