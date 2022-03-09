白色情人節將至，搶攻情侶CP商機，亞太電信祭出「辦5G拿雙機」限時方案，新申辦、攜碼及續約搭配任一門「5G極速升等」購機方案，月付999元起，就能以0元帶走同色同款情侶機。

亞太電信表示，即日起至3月底前參加「辦5G拿雙機」限時方案，申辦任一門亞太電信「5G極速升等」方案，就可以同時帶走兩支最新5G手機，包括Samsung、realme、OPPO和vivo多款熱門Android手機自由搭配購機。搭載6.5吋大螢幕、5000mAh大電量的realme 8 5G（市價7,490元），月付999元，合約期36期，手機1+1專案優惠價990元，出示或持振興券申辦0元，一次帶走2支realme 8 5G手機。

亞太電信針對老客戶也推出專屬5G續約方案，合約期間內每月額外加碼送5GB上網流量，數據流量加量不加價。另外，尊爵菁英VIP再享購機專案價多折2,000元至5,000元優惠。