蘋果春季發表會在全球股市風雨飄搖之際登場，市場緊盯iPhone SE3是否問世，吸引各研究機構目光，富邦投顧指出，iPhone SE3不僅是最便宜的5G版iPhone，推估全年iPhone出貨量將來到2.47億支、年增5％，為整體iPhone連三年出貨上揚。

富邦投顧指出，由於高通採用南韓三星4奈米製程的驍龍8 Gen 1晶片，存在有製程良率不佳、量產不順問題，使得小米12銷售表現遜於預期，小米12的終端銷售量已被下修，預估小米智慧機全年出貨量僅2億支。

外資聯博（BERNSTEIN）更提出，原本另一大陸智慧機大品牌華為受到美國限制後，迄今仍苦於無法取得關鍵零組件，且已大致離開智慧機市場，儘管可能還需要更詳細資料來佐證市占率轉變，然目前銷售數據皆直指蘋果正奪得華為留下來的大部分市占空缺。

瑞銀證券則預期，考慮到大陸新冠肺炎變種病毒疫情發展，蘋果應會盡可能多建立iPhone庫存，以避免萬一疫情又轉嚴峻，恐使供應鏈再度陷入麻煩，基於相同理由，蘋果也會努力備足新發表的5G版iPhone SE，因而將本季出貨數量由150萬支，大幅拉升到540萬支，整體iPhone第一季出貨量為6,300萬支。

放眼第二季，瑞銀估計，整體iPhone單季出貨為5,210萬支，季減17％、年增30％，受惠於5G版iPhone SE問世，出貨量優於過往季減二成左右的季節性表現。

但必須注意的是，儘管蘋果iPhone今年出貨將迎來連續第三年成長，然因為Android陣營品牌智慧機今年應無太多規格升級，出貨量難有顯著提升，智慧機相關供應鏈營運成長也會放緩，若把蘋果iPhone扣掉，全球Android智慧機今年出貨量為11.31億支，勉強與2021年的11.18億支持平。