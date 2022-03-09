台股前股王大立光（3008）2月營收持續不見起色，今年前二月營運表現遜於外資圈預期，麥格理證券又出手，將大立光推測合理股價從1,689元砍到1,393元，改寫外資看大立光最低評價，對股價已失守「2」字頭的大立光來說，無疑構成另一壓抑力道。

根據麥格理觀察，Android陣營中階機種規格降級情況仍未改變，部分機種採1,300畫素加200萬畫素雙鏡頭，部分主鏡頭規格由6,400萬、4,800萬畫素降至4,800萬、1,300萬畫素，部分機種則把鏡頭數量由四或三鏡頭，降規至三或雙鏡頭。

其次，瑞聲科技試圖搶攻市占率，在低階領域的價格競爭愈演愈烈，大立光雖避開低階市場殺戮，然因為高階相機與智慧機需求積弱不振，加以上述中階規格降級趨勢不止，麥格理研判，大立光今年的產能利用率恐會更差，給毛利率蒙上更深一層陰影。

麥格理另強調，儘管部分意見認為高階智慧機相機升級仍持續發展中，但考慮到消費者消費力道尚未復甦，推測高階鏡頭採用量很難有明顯起色。

中信投顧則提出，2022年包括音圈馬達（VCM）、車用、AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）等智慧機鏡頭以外的應用將陸續開始產生貢獻，但這些領域目前所需的產品規格不高，難以對毛利率帶來正面挹注。

鑒於產品組合與產能利用率不佳，衝擊毛利率表現，外資財務模型顯示，大立光每股純益可能從2021年的138.22元，2022年進一步衰退15.2％，降至117.16元，2023、2024年的估值則是129.15與146.68元。