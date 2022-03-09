臉書網友留言（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭進入第14天，引發全球關注。陸軍退役中將、前立委帥化民受訪指出，據二戰統計，每發射十萬發子彈才能擊斃一個人，故絕非不是一人發一把槍，那人就可稱為是步槍兵，就能形成戰力。不料有網友在影片下留言「請問帥將軍，人類戰爭史上，被掃把打死的人多嗎？」讓媒體人朱凱翔直言「笑點整個被戳爛」，也讓其他網友為之驚呼。

朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」8日發文表示，網路節目《不演了新聞台之深喉嚨online》邀請帥化民，從烏克蘭戰爭啟示談台海防衛作戰。帥提到不是一人發一把槍，那人就是步槍兵，就能形成戰力，因根據二戰統計，每發射十萬發子彈才能擊斃一個人，現代戰爭更不可能靠步槍打贏。

不料竟有觀眾在影片下方留言：「請問帥將軍，人類戰爭史上，被掃把打死的人多嗎？」讓朱凱翔忍不住飆粗口，大喊：「我笑點整個被戳爛，是誰留的？出來自首噢！」

此文獲得超過4000個讚、超過160則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「我也不爭氣的被戳中笑點惹」、「我本來已經要睡覺了，看到這個貼文我笑到不能自已，我想我可能會半夜睡到一半又爬起來笑」、「可是、可是，金庸大師告訴我們，千萬不要小看在門口掃地的！」「哈利波特的掃把，可以用來逃亡」、「iPhone都出到13了，也要隨著時代進步更新，拿吸塵器比較有戰鬥力」、「有些人會因一句話而留名千史，掃把蘇為我們做最好的示範」。