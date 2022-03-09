聯電榮譽董事長曹興誠日前提出台灣應該全民皆兵，但其兒子的國籍問題卻引發質疑，昨（8）日他針對質疑再度發聲，解釋自己的2個兒子都是中華民國籍，強調若台灣真的有事，2人都會回台參戰。不過，新的說法再度讓PTT網友戰翻。

曹興誠日前傳了2篇文章給民進黨立委柯建銘，認為想知道「美國會不會派兵來台協防」很丟臉，說台灣應該全民皆兵，「台灣有2300萬人，18至65歲的健康人口起碼上千萬；這些人適當加以軍事訓練後，台灣至少即擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？」

但因曹興誠已在2011年放棄中華民國籍，成為新加坡人，2個兒子也都在國外，此言論傳出後讓他遭不少人批評，民進黨前立委郭正亮就說「你兩個小孩都美國人，你自己都新加坡人，然後你再叫大家全民皆兵，你講什麼X話啊」、「所以人家說『別人的孩子死不完』就是這樣嘛」；資深媒體人黃暐瀚也酸「曹先生謝謝你，身為外人，我們台灣的事情我們自己管就好了」。

據《中央社》報導，曹興誠昨日針對各方圍剿做出回應，他澄清自己的小孩現在雖然在國外，但2人都是中華民國籍！除此之外，曹興誠還指出他的1位兒子已經服完台灣兵役，另1位今年畢業之後也會在暑假時回台服兵役，強調若台灣真的出事，2個兒子都會回台參戰。

新的說法引起PTT網友論戰，有網友接受其說法，稱「兩個兒子居然都中華民國籍…好吧」、「比林飛帆好多了，至少有當兵」；不過也有網友仍質疑「先回來再說，還到時候咧」、「有先問過兒子們嗎？」；還有網友說「先不要管這個，先救一下你們家股價好嗎？」