大S與汪小菲去年結束10年婚姻，恢復單身不到4個月後，閃電再婚20多年舊愛韓團「酷龍」具俊曄，喜訊震撼各界。不過，因疫情之故，2人其實還未見面，所以在韓國登記結婚時，大S沒到場，此特別之處引發網友討論關於先在韓國登記結婚的流程。而Taiwan in Busan駐釜山辦事處昨(8日)在臉書粉專分享台韓跨國婚姻登記結婚流程的8張圖文，讓網友們了解，引發網友熱烈討論，有人就說「Step 1 超重要」。

大S與具俊曄的結婚登地採取「先韓後台」辦理方式，根據駐釜山辦事處公布的相關流程如下：

1.攸關終身大事，請再三確認！

2.在台灣設有戶籍的國人欲與外國人在國外結婚，應先至戶政事務所申請英文戶籍謄本，並至民間公證事務所辦理單身證明(單身宣誓書)。

3.接著將辦妥的英文戶籍謄本、單身證明(單身宣誓書)依序拿到民間公證人事務所、外交部領事事務局、駐台北韓國代表部完成認證程序。

4.如果國人不克赴韓，可將文件寄到韓國，由韓國籍的結婚對象攜至住址所在地的區廳進行結婚登記，並取得婚姻關係證明書。

5.將婚姻關係證明書翻譯成中文後，攜正本與中譯本至我駐外館駐韓國台北代表部或駐韓國台北代表部釜山辦事處，進行文件認證，確認「符合行為地法」。

6.當完成了韓國的結婚程序，韓國籍配偶可以申請依親簽證赴台，攜帶文件至戶事務所完成台灣的結婚登記。

7.(密技！)若韓國籍配偶一時不克赴台，也可以在駐外館申請「婚姻代轉戶政」，駐外館會幫你函轉戶政事務所完成台灣結婚登記。

該流程曝光後，引發網友在駐釜山辦事處粉專留言討論，有網友就好奇地說「所以小編早就知道他們結婚了！」小編則是回應「我不知道」；另外還有不少網友表示，「以後在韓國要辦什麼是不是都請小編幫忙圖解比較快啊」、「可惜的是只有日韓可以這樣」、「太酷了！結婚不用本人到」、「好，我文件都準備好了，現在就差一個韓國歐巴了」、「看起來很簡單啊！(但是我用不到)」、「大S二十年沒換電話找到真愛，為什麼我二十年沒換電話只有推銷跟詐騙」。