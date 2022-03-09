一名女網友在台北工作10年，月領4萬元，卻在35歲這年突然失業，因在台北生活開銷大，而決定搬到嘉義與男友同住，但沒想到找工作超不順利，將所有能投的職缺都投了，卻遲遲沒收到回覆，僅2家公司邀請去面試，但對方開的薪資與工作內容都讓她難以接受，低薪卻雜事一堆，甚至連常態性出差都得自己貼錢，讓她嚇歪，也引發網友熱議。

一名女網友日前匿名在Dcard上發文說，大學畢業起她一直從事平面設計與美編相關工作，在台北打拚了10年，薪資大約落在3萬8至4萬元，深感買房無望，平日開銷又大，且常有無意義的社交活動，但因為年紀大了，已無法繼續當工作狂，因此在35歲失業以後，她決定搬到嘉義與男友住。

女網友透露，到嘉義後努力找工作卻處處碰壁，且第一次在嘉義面試就讓她嚇到了，對方開出的薪水並不高，大約3萬5千元，但每天早上9點到晚上8點、月休6天，除了美編工作之外，還被要求處理一堆雜事，甚至還要開發新客戶，讓她實在難以接受。

女網友表示，她幾乎應徵了所有在嘉義市的相關工作，但最後都石沉大海，沒有下文。後來去了另家公司面試，上班與休假時間都合理，但薪水僅3萬3千元，還有出差需求，公司會安排住宿地點，但只出一半的錢，另一半的住宿費竟得自己倒貼，讓她覺得超不合理。

女網友也說，她在嘉義遇到的長輩聽說她從台北搬到嘉義來生活，都認為她是頭殼壞掉了，但她心想明明有很多同齡朋友也在嘉義生活了許多年，也都過得不錯，希望大家可以對她有信心。

貼文引起網友討論，「出差還要自己付一半我笑了」、「嘉義別說開4萬了，開3萬5都有點不太可能了。北中南設計職薪水差很多，有的甚至連3萬都沒有，嘉義哪可能會開到4萬給你？別拿北部的行情價去比」、「在南部生活最好是家裡有事業或自己開業或公務員這樣，不然薪水都很慘」。