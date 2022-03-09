IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠ABF載板需求暢旺及新產能陸續開出，雖受工作天數較少影響，2022年2月合併營收仍達95.53億元、累計前2月達200.3億元，雙雙維持逾4成年增率、同步續創新高，外資及投顧法人均看好首季營運持穩高檔、淡季不淡。

欣興公布2022年2月自結合併營收95.53億元，雖較1月104.77億元新高減少8.82％、降至近5月低點，仍較去年同期66.12億元成長達44.47％，續創同期新高。累計前2月合併營收200.3億元，較去年同期140.6億元成長達42.45％，亦續創同期新高。

欣興先前線上法說時表示，首季載板需求持續暢旺、稼動率維持70～75％的實質滿載水準，BT載板、高密度連接板（HDI）及PCB需求則因步入淡季而轉淡，稼動率估自上季的85～90％、80～90％、75～80％，分別降至70～80％、70～80％及低於70％。

各產品線產能方面，欣興預期載板至今年底將增加2成至287萬平方英尺，主要多為ABF載板，HDI及軟板分別維持290～300萬、40～50萬平方英尺不變，傳統PCB則因昆山廠預計今年底開始逐步遷廠影響，預期降至130～140萬平方英尺。

欣興財務長暨發言人沈再生指出，載板中長線毛利率展望相當不錯，部分客戶希望能預訂更長遠的產能，現在若要訂新產能，可能都要排到2027～2030年。今年資本支出預計8成用於載板，使載板產能預計擴增20％，主要均為ABF載板。

欣興今年資本支出預算二度調升至約404.13億元、再創新高。沈再生表示，去年實際資本支出約300億元，今年約有20億元預算為去年遞延。整體而言，隨著產能陸續開出，預期投入的資本支出約有一半可轉換為營收。

綜合外資及投顧法人預估，均看好欣興受惠ABF載板持續供不應求、平均售價（ASP）持續上漲，雖受產業淡季及工作天數較少影響，首季營收季減率估僅季減4～12％、年增23～34％，修正幅度將優於往年季節性水準。

多家外資及投顧法人均同步看好營運後市，多維持「買進」及「加碼」評等，並維持或調升目標價預期、介於265～450元區間。不過，亦有投顧法人基於營收年增率已達高峰、目前評價已合理反應，故維持「中立」評等持平看待。