受強輻射冷卻作用影響，今晨最低溫出現在新竹關西7.5度，氣象專家吳德榮表示，今起到周日未來5天都是晴朗、日夜溫差大的天氣，其中中部日夜溫差更來到18度，之後下周一（14日）鋒面掠過，北台灣、東半部有雨，下周二、三（15、16日）轉晴，下周四、五（17、18日）第二波鋒面報到轉雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（9、10日)）兩天高氣壓影響，全台晴朗乾爽，日夜溫差大；北台灣高溫回升至25度左右，中南部28、29度；明晨仍有強輻射冷卻帶來偏低的氣溫。北部氣溫9至25度，中部10至28度，南部11至29度，東部10至27度。

吳德榮表示，周五至周日（11至13日)）高壓迴流影響，全台晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨；各地持續回暖，北台灣高溫回升至28度，中南部更達30度以上，清晨仍有輻射低溫，日夜溫差大，以及晨間偶有輻射霧影響能見度。

吳德榮表示，下周一（14日）有微弱鋒面快速掠過，為北台灣及東半部帶來局部短暫降雨機率，其他地區無影響。下周二、三（15、16日）又漸恢復晴朗穩定，日夜溫差大的天氣，東半部偶有零星雨。下周四、五（17、18日）另一波鋒面影響台灣再轉雨，但為期末的模擬，有不確定性，尚待持續觀察。